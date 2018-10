V-ați da în stambă pentru un milion (de dolari)?

Când Mihaela Buzărnescu s-a făcut de râs la US Open, declarându-se nerefăcută și părăsind turneul cu două minute înaintea meciului inaugural, n-am putut să trec peste acuzația rușinoasă care a urmat gestului ei.

Luxemburgheza Mandy Minella, căreia îi răpise practic locul la prestigiosul turneu, a denunțat-o public pe Miki că, deși nu se recuperase după accidentarea de la Montreal, s-a înscris la US Open numai pentru a obține prima de participare, de 27.000 de dolari. Aceasta era socoteala, permisă însă de regulamentul WTA, dar întâmplarea rămânea ca o pată pe cariera româncei tocmai în cel mai bun sezon al ei, în care adunase deja premii în valoare de 1.004. 234 $! Ajunsă la 30 de ani, Buzărnescu câștigase până în 2018 doar 380.000 de dolari și amintesc detaliul pentru a încerca să explic cumva gestul ei jenant și nesportiv de la New York, motivat de o bagatelă de 27.000 $. Oricum, n-am iertat-o atunci, cum n-o fac nici acum, dar am rememorat episodul din cauză că în weekend-ul abia încheiat ne-a oferit o decepție similară Simona Halep însăși! E drept, miza era infinit mai mare, adică exact...un milion de dolari, pe care jucătoarea noastră, nr.1 mondial în acest moment, îi putea pierde dacă nu s-ar fi prezentat la startul turneului de la Beijing, unde triumfase în anul precedent.

Regulamentul WTA prevede că o tenismenă care a încheiat anul anterior pe primul loc mondial, participând apoi la toate turneele de top (Premier Mandatory și Premier 5), indiferent de rezultatele obținute la acestea, primește un bonus de 1.000.000 de dolari! Ca să încaseze suma, Simona mai avea nevoie de două competiţii: la Wuhan și Beijing, pe care le-a abordat în ciuda accidentării la spate, contractată la antrenamentul de la primul turneu chinezesc. A intrat totuși pe teren, făcându-se de râs în primul set al meciului cu Cibulkova și pierzând în final partida (0-6,5-7). La București, anunțase că nu s-a refăcut chiar sută la sută, dovadă că la Beijing a clacat din nou și tot în primul meci, disputat în compania tunisiencei Ons Jabeur, locul 113 WTA. Doar 30 de minute a durat partida și, după pierderea setului cu 1-6, Simona a abandonat, spre decepția publicului din tribune și dezamăgirea suporterilor de acasă. Chiar și așa, Halep a îndeplinit condiţiile bonusului, asigurându-şi milionul de dolari de la WTA, dar pe Twitter curg în valuri reacțiile de nemulțumire ale fanilor români, ca și ale presei.

Ilie Năstase încearcă să o scuze, opinând că e posibil ca sponsorii să o fi obligat să meargă la aceste turnee în ciuda stării fizice precare, dar îi recomandă în același timp să ia o pauză totală până la recuperarea deplină. Va asculta, oare, sfatul lui Ilie? Nu cred și nici nu se prea poate, de vreme ce este pasibilă de o mare amendă dacă nu va lua startul la turneul următor, de la Moscova! De altfel, Simona a și anunțat că va participa, de duminica viitoare, la turneul rusesc, pe care l-a câștigat în 2013, prezența ei fiind obligatorie, întrucât e doua sa competiție de categoria Premier după cea de la Stuttgart şi toate jucătoarele din top 10 trebuie să bifeze două asemenea turnee într-un sezon! Dar cum nici acolo nu contează rezultatul, putem presupune că românca se va menaja, având în vedere că este ultima întrecere înainte de Turneul Campioanelor, programat între 21 și 28 octombrie.

Există premisele ca la Singapore Simona să fie tot nr.1 mondial, cu 8061 puncte, urmată de Caroline Wozniacki - 5506 puncte și Angelique Kerber - 5295 puncte. Distanța e suficient de mare ca jucătoarea noastră să-și păstreze supremația, dar, după acest jalnic final de sezon, nu mă încumet să sper că Halep va emite pretenții la Turneul Campioanelor. Sigur, îi doresc grabnică și deplină însănătoșire, dar, nerespectând sfaturile lui Ilie Năstase, mă tem mai degrabă să nu se facă de râs și la Singapore, la capătul celui mai bun an al ei, care i-a adus și mult-așteptata victorie de la Roland Garros. An în care Simona a ajuns şi pe locul 7 în clasamentul câștigurilor feminine all-time, cu 27.057. 715 $. Plus... bonusul de la WTA. În final, nu pot să nu vă întreb: v-ați da în stambă pentru un milion de dolari? Ar fi culmea să-mi spuneți că nu!

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)