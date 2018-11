Valiza e pe câmp, ura draguta mea, valiza e pe câmp!

Ei bine, abia la varsta asta mi-am dat seama de insemnatatea valizei in presa românească. Valiza si groapa! Pe când m-am apucat eu de trebaluit prin camarile bunatatilor de presa, prin valize se inghesuiau chinezi tranșati de Triade, dar si bani scosi din camată de lumea interlopa catre clasa politica, pentru candidatul mai șpăgos. Tot cu valiza se de-valiza averea statului.

"Vulpea" pour les connaisseurs, adica Vrigil Ardelean, pentru diletanti, seful de la "doi s'un sfert", carevasazica, s-a dus la Cotroceni, la inscaunarea lui Traian Băsescu, cu doua valize pline cu documente impotriva oamenilor opozitiei, ca sa-si aduca umila contributie la consolidarea statului de drepți, precursorul statului paralel, ce-a fost taman inainte de statul de Teleorman, cu capitala la Gratia! Asa, ca sa n-o mai lungim, au fost multe valize, una din ele - "Afacerea Valiza" - i-a adus trei ani cu executare lui Gigi Becali, si el, un mare țăran la origine, propășit ca latifundiar.

Până acum, insă, valiza nu a fost legata de vreun câmp fizic, ci doar de unul metafizic, valiza fiind simbolul maxim al cocalarului din politica, al brânzovenescului din parlament, al dandanachelui din ministere, dar si al mărgelatului din lumea interlopă, sau al manciurianului din Dragonul Roșu. Pe câmp, s-avem pardon, au existat documente de mare colectie, in groapa de la Berevoiești. Unde, tot asa, niste țărani s-au impiedicat cu plugul, ca de Tezaurul de la ruși, de mai multe tone de hartii, duse cu camionul si ingropate de Securitatea lui Ceausescu, care inca actiona in SRI-ul lui Ion Iliescu. De unde se vede ca, tăranul român nu s-a nascut numai poet, frate cu codru, cu râul, cu ramul, ci și cu documentul ultrasecret al serviciilor. Așa s-a nativizat si expresia: țăran sa fii, noroc că ești! Iar la Berevoiesti a fost primul Leaks din istoria neamului, pe cand Assange nici nu visa la Wikileaks, ci se juca cu lipiciosul in tărână!

Revenind la Teleorman si Rise Project, vorba cântecului: Cine-a pus valiza-n drum, ăla n-a fost om nebun! Deci, ce avem noi aici?! Un tăran, ca toti tăranii de la Bobâlna incoace, umbla teleleu pe camp, ma rog, dupa unele izvoare, prin fund de curte, si dă peste o valiză. Un geamantan, colea! Nici măcar troller... O gioarsă. Tăranul insă, in tărănia lui, in loc sa ignore produsul câmpului, s-apuca de cules - adica, face ce stie el mai bine. Si depănușeaza valiza de documente! Alfabetizat fiind de Nea Nicu Ceașcă - google it!, for millennials -, tăranul nostru dat naibii deduce pe loc ce nici DNA n-a putut vreodata, legatura ombilical-jejuno-ileonara dintre Liviu Dragnea si Tel Drum! S-uite asa, valiza-n drum, ne scoate la Tel Drum!

Tăranul, insă, putred de destept, nu s-aruncă, așa, ca prostul, să duca valiza la DNA. Te pui cu te'n'drum! El stie din vorba-n vorbă, din ciripitul păsărelelor, din intrega traditie orala, din bătrânii satului, că Rise Project e, nene, treabă adevarata! Adevaraciune, bunaciune! Restul presei nu se pune, ca n-ai ce! Asa ca taranul face ce-au facut si inaintasii lui, de la Badea Cârțan, si ia drumul Bucurestilor, tocmai hat, de la Teleorman, de pe câmpul cu valize si gropi de dat in ele... Cu chiu, cu vai, ajunge in Capitala, dornic sa-i dea la mustață devalizatorului numarul 1 al țării, asupritorul poporului de la Videle la Alexandria si in imprejurimi, cat vezi cu ochii! Bineînțeles, intreaba primul politist care-i rasare (n.n. - rise, in engleza, pentru cine nu s-a prins din prima) in cale, strangand valiza in brate: neică, ca te vad asa mai frumos cu uniforma asta, unde e Rise Project? Politistul, bouche-bee! Noroc ca trecea p-acolo chiar un imens anchetator de la RP căruia i se cam paru cunoscuta valiza "din dotare" de-o imbratisa tăranul, cu-n semn distinctiv pe ea: o mare cruce alba, inconjurata de-un cerc! Punct ochit, punct lovit!

Ce mai tura-vura, documentele ajung la destinatie, taranul face cale-ntroarsa, ăia de la servicii isi recupereaza GPS-ul din valiza, jurnalistul preda echipamentul, toata lumea fericită, si-au traiat asa fericiti, pana la adanci batraneti, si daca n-ar fi pe Facebook, nu s-ar povesti... Aici, insa, se rupe filmul! Cica nu erau documente in forma aia fizica de documente A4 pe care le stiu toti prostii. Documentele sunt pe hard disc, si inca vreo 65 de gigabiti, care hard disc era in valiza de pe camp, iar valiza nu era laptop, asa ca nici tăranul nu era chiar tăran, ci tăran d'ala de stie cum e treaba cu hard discul... Taran d'ala d'al lui Coldea! Bine, acu' sa vedem si docomentele! Hai cu Livuță!

Bogdan Comaroni