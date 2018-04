Alerta din Rusia! Un razboi nucelar poate incepe oricand

Un jurnalist rus, apropiat al lui Vladimir Putin, sustine intr-un mesaj pe Twitter ca un razboi nuclear ar putea incepe in orice clipa. Jurnalistul rus V. Soloviov, apropiat al lui Vladimir Putin, sustine intr-un mesaj pe Twitter ca un razboi nuclear ar putea incepe in orice clipa.

"Situatia curenta este comparabila cu criza rachetelor din Cuba. Un razboi nuclear ar putea izbucni in orice clipa. Si nu este posibil ca omenirea sa-i supravietuiasca" a scris pe Twitter jurnalistul Vladimir Soloviov, gazda a unui show politic la televiziunea de stat rusa si un apropiat al liderului rus. Intr-un amplu interviu oferit jurnalistului Vladimir Soloviov pentru documentarul „Ordinea Mondiala 2018" si difuzat luna trecuta in Rusia, Putin declara ca Rusia va recurge la arma nucleara doar ca represalii fata de o masura similara.

"Decizia cu privire la folosirea armelor nucleare nu poate fi luata decat in cazul in care sistemele noastre de alerta detecteaza lansari de rachete catre teritoriul rus, ale caror traiectorii de zbor si ore de impact le stabilim cu precizie. E vorba de un contraatac, cand avem dreptul legitim de a riposta", a declarat Putin, potrivit Pro TV. Intrebat despre conditiile in care Rusia ar intra intr-un razboi nuclear, Putin a spus: „Da, cu siguranta, ar fi o catastrofa globala, un dezastru pentru intreaga lume, dar, in calitate de cetatean rus, in calitate de sef al statului rus, ma intreb: De ce as vrea o lume fara Rusia?"