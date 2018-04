Avionul "Apocalipsei". Ce se afla la bordul aeronavei care poate lansa un atac nuclear

CNN a urcat la bordul unui avion american, supranumit "al Apocalipsei", deoarece a fost proiectat ca centru de comanda pentru un atac nuclear in cazul in care SUA sunte lovite de rachete sau bombe nucleare.

Daca Rusia trimite o racheta intercontinentala de raza lunga precum recenta testata Satan 2 sau daca nord-coreenii ataca sediul arsenalului nuclear al SUA, comandantii americani de top au putin timp la dispozitie sa se adaposteasca, relateaza CNN. Dar Statele Unite sunt pregatite pentru un astfel de scenariu, iar un general insarcinat cu misiunea unui raspuns la un atac nuclear ar ajunge la bordul unui avion in cateva minute. Ar putea indeplini ordinele presedintelui SUA si sa execute lansarea unui atac nuclear ca raspuns de la bordul unui avion special, echipat numit Avionul Apocalipsei.

"Am un anumit numar de minute pentru a urca in avion, a decola si a ajunge la o distanta sigura inainte ca o racheta nucleara sa loveasca" a declarat pentru CNN John Hyten, seful Comandamentul Strategic al Armatei Americane, aflat la baza aeriana Offutt din Nebraska. In baza militara exista un ceas care ii arata acestuia cate minute sunt de cand o racheta nucleara este trimisa de inamic pana la impact, cate minute are la dispozitie sa ajunga din birourile de comanda din subteran pana la pista de decolare.

Avionul Apocalipsei, numit Navy E-6B, este un avion Boeing 707 creat ca sa asigure comanda in cazul unui atac nuclear. Este construit pe platforma unui Boeing 707 si modificat ca post de comanda mobila pentru un contraatac nuclear. "Vad acest avion si intreg arsenalul nuclear al SUA ca pe o polita de asigurare pentru America" a declarat generalul de brigada, Gregory Bowen, director adjunct al Operatiunilor Globale de la Comandamentul Strategic al Armatei Americane. "Avionul asigura supravietuirea noastra ca natiune" a mai spus acesta.

Cu un echipaj mic, centrul de comanda din avion poate functiona din aer la fel ca unul de la sol, dintr-o baza militara. "Din acest avion stim unde sunt presedintele, toti succesorii sai la aceasta functie, secretarul Apararii SUA si toti ceilalti oameni importanti", a mai spus acesta. Avionul poate fi realimentat si poate ramane in aer timp de doua zile. De asemenea poate comunica cu submarinele americane si transmite ordine sau mesaje fara a ateriza. "Daca toate persoanele din centrele de comanda de la sol sunt moarte, putem declansa un atac nuclear noi de la bord" a mai spus Bowen. Acesta sustine ca avionul la fel ca intreg programul nuclear al SUA are rolul de avertisment pentru inamic. "Este cea mai simpla forma de descurajare. Ne atacati si tara voastra dispare. E simplu." a mai spus acesta.