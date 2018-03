Continuati sa strigati, chiar daca cei in varsta si liderii, uneori corupti, va vor anesteziati

Papa Francisc, care a marcat duminica la Vatican inceputul Saptamanii Sfinte, ce se incheie de Pasti, i-a indemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai in varsta sa ii reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul.

Cuvintele suveranului pontif, rostite in ziua in care Biserica Catolica praznuieste sarbatoarea Floriilor, vin la o zi dupa ce sute de mii de tineri americani si sustinatorii lor au manifestat in mai multe orase din Statele Unite cerand un control legal mai strict asupra armelor de foc dupa masacrul de luna trecuta de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, statul Florida, unde au fost ucisi 17 oameni, relateaza Reuters.

Conducatorul in varsta de 81 de ani al Bisericii Catolice, a tinut o lunga si solemna slujba in fata celor cateva zeci de mii de credinciosi adunati in Piata Sfantul Petru de la Vatican, multi dintre acestia fiind tineri veniti sa celebreze Ziua Mondiala a Tineretului, ajunsa in acest an la cea de a XXXIII-a editie. Purtand o ramura de palmier tesuta, numita "palmurello", Papa Francisc a condus procesiunea desfasurata in fata Bazilicii Sfantul Petru pentru a comemora intrarea triumfala a lui Iisus in Ierusalim.

Cu referire la anumite pasaje din Biblie, suveranul pontif i-a indemnat pe tinerii din multimea adunata in fata sa sa nu se lase manipulati. "Tentatia de a-i reduce la tacere pe tineri a existat dintotdeauna", a spus Papa. "Exista multe moduri in care tinerii pot fi redusi la tacere, in care pot fi facuti invizibili. Multe moduri de a-i anestezia, de a-i face sa ramana tacuti, sa nu puna intrebari, sa nu se indoiasca. Exista multe moduri in care pot fi sedati, impiedicati sa se implice", a adaugat Papa.

"Dragi tineri, aveti in voi darul de a striga", a mai spus suveranul pontif indemnandu-i pe acestia sa se comporte precum cei care l-au primit cu bucurie pe Mantuitor, cu ramuri de palmier si de maslin, nu ca aceia care au cerut crucificarea acestuia, cateva zile mai tarziu. "De voi depinde sa nu ramaneti tacuti. Chiar daca ceilalti tac, daca noi, cei mai in varsta si liderii, unii corupti, tacem, daca toata lumea tace si isi pierde entuziasmul, va intreb: Veti striga?", a intrebat Papa, moment in care tinerii din multime au raspuns: "Da!". Chiar daca nu a facut nicio referire la demonstratiile de sambata din Statele Unite, suveranul pontif a condamnat cu alte ocazii fabricarea armelor de foc si masacrele. Duminica Floriilor este sarbatoarea care reprezinta inceputul saptamanii in care vor fi marcate Patimile, Moartea si Invierea lui Iisus Hristos.

In Joia Mare, Papa Francisc va oficia doua slujbe, una dintre acestea la inchisoarea Regina Coeli din Roma unde va spala picioarele a 12 detinuti. Ritualul reconstituie momentul in care Iisus a spalat picioarelor celor 12 ucenici ai sai inainte de Cina cea de Taina pentru a demonstra ca cel pe care il considerau liderul lor este capabil de cel mai umil gest. In Vinerea Mare, Suveranul Pontif va conduce procesiunea Via Crucis. Dupa slujba de sambata noapte pentru sarbatorirea Invierii, Papa ii va binecuvanta duminica la pranz pe credinciosi in traditionala mesa Urbi et Orbi.