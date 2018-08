Dolarul se prabuseste! Declaratiile lui Donald Trump, principalul motiv

Dolarul este in scadere, marti, fata de principalele valute, dupa ce presedintele american Donald Trump a afirmat ca China si Europa manipuleaza cursul monedelor lor, acesta criticand in remarci separate majorarile de dobanzi ale Rezervei Federale (Fed), transmite Bloomberg.

Moneda americana si-a accelerat declinul, in urma depasirii de catre euro a nivelului de 1,15 dolari pe unitate, pe fondul lichiditatii scazute din perioada verii. Euro s-a apreciat cu 0,4%, la 1,1530 dolari pe unitate. Indicele Bloomberg al dolarului a scazut cu 0,3% si pare sa se indrepte spre al patrulea declin consecutiv. Investitorii astepata rezultatul noilor negocierilor comerciale dintre Statele Unite si China, iar intre timp vor urmari cu atentie reuniunea anuala de la Jackson Hole organizata in aceasta saptamana de Fed, pentru indicii referitoare la politica monetara a celor mai importante banci centrale din lume si a capacitatii acestora de a readuce stabilitatea, dupa volatilitarea produsa in ultima perioada, in special pe pietele emergente.