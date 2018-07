Donald Trump porneste un razboi impotriva gigantilor din presa americana: "Nu fac nimic altceva decat sa scrie stiri negative"

Presedintele american, Donald Trump, a lansat un nou atac asupra New York Times, la cateva ore dupa ce a declarat ca a avut „o intalnire foarte buna" cu editorul New York Times privind faptul ca a numit jurnalistii „dusmanii poporului", scrie The Guardian.

„Ziarul esuat New York Times si Amazon Washington Post nu fac nimic altceva in afara decat sa scrie stiri negative despre orice realizare pozitiva. Iar acest lucru nu se va schimba niciodata", a scris Trump pe Twitter. Mai devreme, Casa Alba confirmase ca Trump s-a intalnit cu editorul New York Times, A. G. Sulzberger pe 20 iulie, pentru a discuta despre afirmatiile anterioare ale lui Trump, in care el numea jurnalistii ca fiind „dusmanii poporului".

Sulzberger a declarat ca i-a transmis lui Trump ca este „ingrijorat privind retorica sa anti-presa" si ca „l-a implorat sa reconsidere atacurile sale asupra jurnalismului, care sunt periculoase si daunatoare tarii noastre". In mai multe postari pe Twitter, Trump a afirmat: "Relatarile privind deliberarile guvernului nostru ... pun in pericol viata multora, nu doar a jurnalistilor".

El a adaugat: "Libertatea presei vine si cu responsabilitatea de a prezenta stirile cu acuratete". Trump a precizat: "90% din stirile scrise despre administratia mea sunt negative. (...) nu voi permite ca tara noastra minunata sa fie vanduta de persoanele anti-Trump din industria muribunda a ziarelor".

Sambata noapte, editorul executiv al Washington Post, Marty Baron, a tinut un discurs in Annapolis, Maryland, unde a vorbit in fata familiilor celor cinci persoane decedate intr-un atac armat la sediul Capital Gazette. El a declarat ca jurnalistii ucisi sunt "prietenii poporului", facand referire la declaratiile lui Trump.

Baron nu l-a mentionat pe Trump, insa a adaugat: "Nicinul dintre ei nu merita sa fie vazut ca un dusman din cauza profesiei pe care si-a ales-o. Niciunul dintre ei nu merita sa fie vazut ca un dusman de omul care i-a ucis si niciunul dintre ei nu merita sa fie numit dusman de nimeni. La fel cum nimeni din domeniul nostru nu merita acest lucru".

In aceasta saptamana, Trump a declarat in timpul unui discurs in fata veteranilor de razboi din Kansas City: "Nu ar trebui sa credeti prostiile pe care le vedeti de la acesti oameni, stirile false. Amintiti-va: ce vedeti si ce cititi nu este ceea ce se intampla".