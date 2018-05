Ea este prima femeie director al CIA! A fost implicata in numeroase scandaluri legate de tortura

Senatul american a confirmat nominalizarea Ginei Haspel la conducerea CIA, in pofida rolului sau controversat in programe de torturare, in urma atentatelor de la 11 septembrie.

Haspel, in varsta de 61 de ani, dintre care 33 petrecuti in Agentia Centrala americana de Informatii, era candidata desemnata de Donald Trump. In cursul votului, ea a fost sustinuta de sase alesi din cadrul opozitiei democrate, obtinand 54 din cele 99 de voturi in Camera superioara a Congresului. Anterior adjunta a directorului agentiei cu sediul la Langley (Virginia), ea devine astfel prima femeie care conduce CIA, succedandu-i lui Mike Pompeo, numit secretar de Stat.

Candidatura sa a provocat polemica, pentru ca ea a condus cel putin o parte a lui 2002 o inchisoare secreta a CIA in Thailanda, unde detinuti suspectati ca faceau parte din Al-Qaida erau torturati frecvent. Ei au fost supusi simularii inecului ("waterboarding"), o tehnica ilegala potrivit codului militar, dar care se afla intre cele autorizate de presedintele George W. Bush dupa atentatele de la 11 septembrie. Ele au fost interzise definitiv de succesorul sau, Barack Obama. Audiata saptamana trecuta de Comisia Informatiilor din Senat, insarcinata sa-i valideze candidatura, ea a promis ca, sub conducerea sa, CIA nu va relua acest program controversat de interogare. Haspel a apreciat insa ca programul a furnizat "informatii de valoare" in vederea impiedicarii altor atentate.

Ea a recunoscut, de asemenea, ca "tortura nu functioneaza". Mai multi alesi, democrati dar si republicani, si-au exprimat ingrijorarea fata de aceasta nominalizare asteptata, care trimitea, in opinia lor, un mesaj prost despre pozitia Statelor Unite cu privire la tortura. Mark Warner, vicepresedintele democrat al Comisiei, s-a declarat insa convins ca ea va fi capabila sa "se opuna presedintelui, daca primeste ordinul de a face ceva ilegal sau imoral - precum o intoarcere la tortura".