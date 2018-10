Emmanuel Macron i-a acuzat pe guvernantii din Ungaria si Polonia ca „isi mint popoarele"

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a acuzat vineri pe guvernantii din Ungaria si Polonia ca „isi mint popoarele" prin pozitiile lor anti-europene.

In cadrul unei asa-numite consultari cetatenesti la Bratislava, in fata unui public pro-european, Macron a afirmat ca in Ungaria si in Polonia, unii guvernanti s-au jucat cu o idee inacceptabila, relateaza AFP.

„Cand ii aud cum compara Bruxellesul cu Moscova din trecut, este nebunesc si inacceptabil. Cand vad afise mari pe care scrie ‘Stop Bruxlles', ce fac ei? Vor sa opreasca Bruxellesul si fondurile sale structurale? Dar chiar va rog! Cum traiesc ei? Cum traieste FIDESZ (partidul premierului ungar Viktor Orban - n. red.) care ii finanteaza? Cine i-a platit? Cine le-a facut carierele? Fondurile structurale europene!", a insistat presedintele.

Macron a sosit vineri dimineata la Bratislava, unde a discutat cu presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, si cu premierul Peter Pellegrini. Seara, el a plecat la Praga, unde urma sa se intalneasca cu omologul sau ceh, Milos Zeman, si cu prim-ministrul Andrej Babis.

Slovacia si Cehia formeaza impreuna cu Ungaria si Polonia Grupul de la Visegrad, care are o pozitie ostila imigratiei.

AFP observa ca vineri Macron nu a mentionat aproape deloc in public subiectul migratiei, in privinta caruia exista dezacorduri in cadrul Uniunii Europene.

El a sustinut ca „nu crede in clivajul dintre est si vest" si a preferat sa insiste asupra temelor in privinta carora guvernele de la Paris, Praga si Bratislava sunt in mare masura de acord.