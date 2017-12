Fost puşcaş marin, care ar fi intenţionat să comită un atac terorist de Crăciun, arestat în California

Autorităţile americane au arestat un fost puşcaş marin despre care se crede că plănuia să comită un atac terorist de Crăciun la San Francisco, acţiune aparent inspirată de reţeaua extremistă Stat Islamic, potrivit unor documente juridice, informează site-ul agenţiei de ştiri Dpa.

Biroul Federal de Investigaţie (FBI) l-a inculpat pe Everitt Aaron Jameson, 26 de ani, pentru tentativă de furnizare de sprijin material unei organizaţii teroriste străine, iar în cazul în care este găsit vinovat riscă până la 20 de ani de închisoare. Potrivit autorităţilor, Jameson şi-a exprimat susţinerea pentru reţeaua teroristă Stat Islamic şi plănuia să comită un atentat în centrul comercial Pier 39 din San Francisco, folosind explozibili şi arme de asalt.

Suspectul ar fi divulgat unui agent FBI sub acoperire faptul că voia să comită ceva similar cu atentatul de la San Bernardino din anul 2015, ori cel de la New York, din octombrie. Jameson ar fi declarat că Statele Unite au nevoie "de un nou atac ca cel de la New York sau San Bernardino".