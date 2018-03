Hackerii rusi care au atacat cibernetic retele informatice ale Guvernului german au fost retinuti

Germania a declarat ca hackerii rusi care au atacat reteaua guvernamentala de calculatoare au fost retinuti si ca o investigatie se afla in desfasurare, informeaza Reuters. Hackkerii au atacat ministerul Apararii si ministerul Afacerilor Externe, dar si retelele informatice de la Cancelaria germana si de la Curtea Federala de Audit timp de cel putin un an, timp in care au furat numeroase date.

Agentiile guvernamentale afectate au luat masuri adecvate pentru a investiga incidentul si pentru a proteja datele, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne din Germania. "Atacul a fost izolat si pus sub control in cadrul administratiei federale", care supravegheaza retelele informatice guvernamentale. Autoritatile au abordat incidentul "cu prioritate si resurse semnificative", a mai spus purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne. Acesta nu a oferit alte detalii suplimentare, invocand masurile de securitate si de analiza care se afla in plina desfasurare.

Hackeri rusi au reusit sa patrunda in reteaua de date a doua ministere germane, dezvaluie miercuri surse apropiate serviciilor de informatii citate de DPA. Potrivit DPA, atacul a fost comis de grupul rus de hackeri APT28, cunoscut si sub numele de Fancy Bear, despre care unii experti in securitate cred ca are legaturi cu guvernul rus. Hackerii au atacat ministerul Apararii si ministerul Afacerilor Externe din Germania de cel putin un an, timp in care au furat numeroase date.

Retele informatice de la Cancelaria germana si Curtea Federala de Audit se afla si ele intre institutiile ale caror sisteme au fost compromise. Atacul cibernetic ar fi fost depistat de catre agentiile germane care activeaza in domeniul securitatii inca din decembrie, timp in care acestea au incercat sa afle cat de departe au patruns hackerii in retele informatice. Biroul Federal pentru Securitatea Informatiilor (BSI) si Biroul Federal pentru Protectia Constitutiei (BfV) au fost insarcinate cu ancheta.