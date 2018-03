Liderul Al-Qaida ameninta Franta. „I-au torturat pe stramosii vostri"

Liderul Al Qaida, Ayman al-Zawahiri, a cerut musulmanilor din Maghreb sa lupte impotriva soldatilor francezi din Sahel, intr-un mesaj video publicat marti, potrivit Centrului american de supraveghere a site-urilor jihadiste SITE, potrivit AFP.

In aceasta inregistrare de sapte minute, succesorul lui Osama bin Laden nu face nicio referire la recentele atentate din Ouagadougou, revendicate de Grupul de sustinere a islamului si musulmanilor (GSIM), o miscare jihadista cu baza in Mali si afiliat retelei Al Qaida. Vineri, un dublu atac coordonat a vizat ambasada Frantei si Statul Major general al armatei din Burkina Faso in capitala Ouagadougou, soldandu-se cu sapte morti si peste 80 de raniti in randul fortelor de ordine. De asemenea, noua jihadisti au fost ucisi.

'Cei care au luptat, ucis sau urmarit pe tatii vostri s-au intors pentru a va ucide fratii musulmani si va aduc aminte ca ramaneti sub ocupatia si opresiunea lor', afirma Ayman al-Zawahiri, referindu-se la epoca colonizarii. El subliniaza, de asemenea, esecul revolutiilor din cadrul Primaverii arabe, apreciind ca 'vechea coruptie s-a intors, dar mai feroce (...) decat inainte'. Ayman al-Zawihiri ameninta cu regularitate Franta in mesajele sale: in septembrie trecut, el cerea musulmanilor din Maghreb si din Africa subsahariana sa dea o 'lectie francezilor' care 'i-au ucis pe cei dragi voua, v-au ocupat tara si i-au torturat pe stramosii vostri'.