Presedintele Turciei a facut o copila sa planga in fata a mii de oameni si i-a binecuvantat moartea

Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a produs stupoare cand, in timpul unui discurs rostit in sudul Turciei, a adus pe scena o fetita imbracata in uniforma militara, pe care a indemnat-o "sa moara ca un martir", in timp ce aceasta plangea, a relatat miercuri publicatia belgiana Le Soir, potrivit agerpres.ro.

In cursul congresului formatiunii sale, Partidul Dreptatii si Dezvoltarii (AKP), desfasurat in orasul Kahramanmaras, in 24 februarie, presedintele turc a decis sa urce pe scena o fetita imbracata in uniforma fortelor speciale. Timorata, ea i s-a alaturat lui Erdogan, care a declarat: "Daca va muri ca un martir, va fi acoperita cu un drapel, cu voia lui Allah!", relateaza Le Figaro.

"Ea este pregatita pentru orice" , a adaugat presedintele turc, in timp ce fetita parea vizibil speriata, completeaza Le Soir. El a imbratisat-o, fiind aclamat de multimea din sala, care scanda: "Sefule, du-ne la Afrin!", in timp ce presedintele turc tinea un discurs de sustinere a trupelor turcesti angajate in Siria.

Scena, care a fost difuzata in direct de televiziunea nationala, a generat rapid polemica. "Sa faci sa vina un copil pe scena in fata a mii de persoane si sa-i binecuvantezi moartea este o mare eroare. Niciun copil nu ar trebui vreodata sa fie in umbra armelor si ca fata a razboiului", a declarat Veli Aqbaba, vicepresedintele Partidului Republican al Poporului (CHP) principalul partid al opozitiei pentru Daily Telegraph. Lui i s-a alaturat rapid si Partidul Democrat al Popoarelor (HPD) . Pe contul sau de Twitter, partidul a denuntat cuvintele lui Erdogan.

In timp ce ONU a declarat un armistitiu umanitar de 30 de zile in Siria, din 25 februarie, inca de a doua zi guvernul turc a anuntat ca noi unitati ale fortelor speciale, ale politiei fusesera desfasurate in nord-vestul Siriei. O manevra care lasa sa se presupuna confruntari urbane impotriva militiei kurde din Unitatile de aparare a poporului (YPG). Turcia si-a exprimat duminica intentia de a combate organizatii teroriste in Siria.