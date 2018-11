Procurorul general din SUA, demis de Donald Trump

Jeff Sessions, secretarul american al Justitiei si procuror general, si-a prezentat miercuri seara demisia, la solicitarea presedintelui SUA. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter numirea ca interimar, in functia care implica si prerogative de ministru al justitiei, a sefului de cabinet al lui Sessions, Matthew Whitaker.

Sessions a anuntat Casa Alba, printr-o scrisoare, ca demisioneaza la cererea presedintelui. El a fost criticat in mod repetat de Trump pentru ca s-a recuzat de la coordonarea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA. Trump afirmase cu cateva ore inainte ca nu vor avea loc schimbari "monumentale" in administratie dupa alegerile parlamentare partiale, in urma carora republicanii au pierdut majoritatea in Camera Reprezentantilor.