Romania, amenintata de Rusia! Putin a facut un anunt de ultima ora: "Va fi fara pereche in lume"

Rusia isi va comanda armament fara pereche in lume, a anuntat, joi, presedintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a amenintat Romania si celelalte state europene, spunand ca tarile care gazduiesc noi rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi.

Ministrul roman al Apararii a raspuns chiar in timpul manifestatiilor de ziua Armatei Romane. „Este o declaratie traditionala pentru presedintele rus", a spus Mihai Fifor. „Rusia nu ameninta pe nimeni si si-a respectat cu strictete obligatiile in sfera securitatii internationale si controlului armamentului", a declarat liderul de la Kremlin, intr-o intalnire cu reprezentanti militari de rang inalt.

Insa, arsenalul rus urmeaza sa fie modernizat cu scopul de a asigura apararea in fata oricarei eventuale amenintari, a subliniat el, potrivit News.ro. Vladimir Putin a facut acest declaratii in ziua in care NATO a lansat, in Norvegia, cele mai vaste manevre militare de la Razboiul Rece si pana in prezent, la care participa aproximativ 55.000 de militari.

El s-a exprimat, de asemenea, in contextul in care presedintele american Donald Trump a anuntat ca intentioneaza sa-si retraga tara din Tratatul INF cu privire la interzicerea armamentului nuclear cu raza intermediara de actiune, incheiat de Ronald Reagan cu Mihail Gorbaciov in 1987, in timpul Razboiului Rece. Donald Trump a luat aceasta hotarare acuzand Rusia ca incalca tratatul.