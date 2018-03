Rusia a testat noua racheta balistica Sarmat, care poate lovi tinte de oriunde din lume

Rusia a testat cu succes ultimul sau tip de racheta balistica intercontinentala (ICBM), a anuntat vineri armata rusa. Obiectivul acestei lansari, de la Plesetk, in nord-vestul Rusiei, a fost testarea performantei rachetei de tip Sarmat in prima faza a zborului, a precizat ministerul rus al Apararii.

Sarmat urmeaza sa inlocuiasca rachetele sovietice de tip Voievoda - cel mai greu tip de ICBM din lume, mai cunoscut in Occident sub numele de "Satan". Presedintele rus Vladimir Putin a declarat la inceputul acestei luni, cand a prezentat Sarmat si o intreaga gama de alte arme nucleare, ca ele nu pot fi interceptate.

Putin a precizat ca Sarmat cantareste 200 de tone si are o raza de actiune mai mare ca Satan, ceea ce-i permite sa survoleze Polul Nord sau Polul Sud si sa atinga tinte aflate oriunde in lume. Liderul de la Kremlin a adaugat ca Sarmat are si un numar mai mare de ogive nucleare, care sunt mai puternice decat cele cu care este dotat Satan. Presedintele rus a mai declarat ca noua ICBM accelereaza mai rapid ca predecesoarea sa, ceea ce face mai dificila interceptarea ei de catre inamic in faza cea mai vulnerabila, dupa lansare. Sarmat poate fi dotata cu o gama de ogive si este capabila sa se eschiveze de apararea antiaeriana, a subliniat Putin.