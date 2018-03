Seful NSA, Michael Rogers, dezvaluiri din dosarul Rusia-Trump

Casa Alba este din nou in defensiva, dupa dezvalurile facute de directorul Agentiei de Securitate Nationala, audiat de o comisie a Senatului american.

Amiralul Michael Rogers a provocat consternare, declarand ca niciodata nu a primit unda verde din partea administratiei Trump pentru a contracara serviciile secrete rusesti, acuzate de implicare in campania prezidentiala americana din 2016. Amiralul Michael Rogers, director al NSA si sef al Cybercom, noul comandament american responsabil de razboiul informatic, a fost intrebat cum au ripostat echipele sale fata de actiunile Rusiei, documentate si recunoscute de toate serviciile americane de informatii.

Fara sa intre in detaliile activitatii sale, care pot merge de la introducerea de programe spion pana la virusi informatici in sistemele adversarilor Statelor Unite, Rogers a afirmat ca ii lipseste aprobarea legala pentru a "perturba functionarea" serviciilor rusesti. "Nu, nu mi s-a cerut. Dar, daca imi permiteti sa detaliez..." Dezvaluirea i-a exasperat pe senatori. Totodata, amiralul a precizat ca Rusia nu a platit pentru ingerinta in campania electorala americana.

Rogers: "Cred ca presedintele Putin a ajuns la concluzia ca nu va avea de achitat o nota de plata usturatoare pentru aceste actiuni." In replica, administratia Trump a sugerat ca NSA ar trebui sa actioneze fara sa astepte instructiuni. Sarah Sanders, purtator de cuvant Casa Alba: "Nimeni nu i-a impiedicat sa actioneze. Pe de alta parte, analizam mai multe modalitati de a pune presiuni asupra Rusiei. Asa cum v-am mai spus, presedintele Trump are o atitudine mult mai dura fata de Rusia decat predecesorul sau". Congresul american si procurorul special Robert Mueller ancheteaza amestecul Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 pentru a-l avantaja pe Donald Trump.