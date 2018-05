Spionajul britanic avertizeaza Rusia!

In cadrul intrevederii sale de luni cu colegii europeni, seful serviciului britanic de contraspionaj, MI5, Andrew Parker, intentioneaza sa ameninte Rusia cu izolare completa. Reuniunea va fi gazduita de Berlin.

Citand surse proprii, agentia Bloomberg precizeaza ca, in discursul sau, Parker catalogheaza otravirea fostului agent GRU, Serghei Skripal, drept "un act premeditat si intentionat" comis de Kremlin. Seful MI5 precizeaza ca prin astfel de actiuni Rusia nu face decat sa "devina un proscris tot mai izolat" in comunitatea mondiala.

Parker va acuza autoritatile ruse de "incalcare grava" a dreptului international, apreciind drept "fara precedent" nivelul "de dezinformare rusa" legat de "cazul Skripal".

La inceputul lunii martie, Skripal, acuzat in Rusia de spionaj in favoarea Marii Britanii, si fiica lui, Iulia, au fost gasiti in stare de inconstienta in orasul Salisbury. Londra sustine implicarea directa a Moscovei, care neaga cu vehementa aceste acuzatii.

Printre altele, seful diplomatiei de la Kremlin, Serghei Lavrov, a afirmat recent ca expertii internationali care analizeaza probele luate de la locul incidentului ar fi ajuns la cocluzia ca Skripal ar fi fost otravit cu substanta BZ, care se afla in dotarea armatelor americana si bratinica si care nu s-a produs niciodata in URSS si Rusia.