SUA anunta incetarea suspendarii manevrelor militare aliate in Peninsula Coreea

Secretarul american al Apararii, Jim Ma​​​​​​​ttis, a anuntat marti incetarea suspendarii exercitiilor militare aliate in Peninsula Coreea, suspendare care a survenit ca un ''gest de bunavointa'' dupa intrevederea istorica dintre Donald Trump si Kim Jong Un, relateaza AFP.

"Dupa cum stiti, am luat decizia de a suspenda cele mai importante exercitii militare ca un gest de bunavointa dupa summitul din Singapore", a declarat ministrul american, in cadrul unei conferinte de presa, in timp ce negocierile privind denuclearizarea Coreei de Nord par sa incetineasca. ''Nu avem niciun plan de a suspenda alte manevre'', a adaugat seful Pentagonului, in timp ce presedintele american tocmai a anulat o vizita programata a secretarului de stat Mike Pompeo la Phenian, invocand lipsa de progrese privind denuclearizarea Coreii de Nord.

Seful Pentagonului nu a anuntat o data pentru reluarea manevrelor militare. El a spus ca armata se va consulta cu diplomatii americani care negociaza cu Phenianul inainte de a lua orice decizie. "Vom vedea cum vor decurge negocierile si vom lua o decizie", a spus el. Pentagonul a anuntat, in iunie, ca principalele sale manevre militare comune cu Coreea de Sud au fost "suspendate pe termen nelimitat". Aproximativ 28.500 de soldati americani sunt stationati in Coreea de Sud si antrenamente comune cu trupele din Coreea de Sud au loc in mod constant.

Aproximativ 17.500 de soldati americani ar urma sa participe la exercitiile Ulchi Freedom Guardian. Aceste manevre care vizeaza intarirea pregatirii trupelor pentru o eventuala invazie din Coreea de Nord reunesc in fiecare an soldati din aviatie, marina si armata terestra. In afara de soldati din SUA si Coreea de Sud, la exercitii participa si trupe din mai multe tari aliate, cum ar fi Australia, Canada, Marea Britanie, Franta sau Noua Zeelanda.