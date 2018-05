Trump a oferit informații despre decizia sa privind acordul nuclear cu Iranul

Scleroza multipla este o boala cu care din ce in ce mai multe persoane se confrunta, in fiecare an. Doua milioane si jumatate de oameni din intreaga lume sufera de scleroza multipla, iar numarul creste alarmant. Este o boala incurabila, dar exista medicamente care pot incetini dezvoltarea bolii, daca este descoperita la timp.