Trump il admira pe presedintele Chinei, pentru mandatul pe viata: Poate ar trebui sa incercam si noi!

Lui Donald Trump ii surade posibilitatea unui presedinte pe viata, liderul de la Casa Alba aratandu-se invidios pe felul in care omologul chinez, Xi Jinping, a reusit sa elimine limita de doua mandate prezidentiale.

Intr-o inregistrare audio difuzata de CNN si preluata de Reuters si DPA, Trump a exclamat: "Acum e presedinte pe viata, presedinte pe viata. Si e mare! Si iata, a putut face asta. Cred ca e grozav. Poate ar trebui sa incercam si noi intr-o buna zi". Presedintele american se adresa sustinatorilor sai, la un eveniment cu usile inchise pentru solicitarea de donatii, la clubul sau Mar-a-Lago din statul Florida.

Potrivit Reuters, participantii au aplaudat si au ovationat declaratia, despre care nu e clar daca a fost facuta in gluma. DPA afirma ca presedintele a starnit rasete, iar CNN mentioneaza ca remarcile lui Trump au fost "vesele, lungi si presarate cu glume si rasete". Congresmanul democrat Ro Khanna a comentat pe reteaua Twitter: "fie ca a fost o gluma, fie ca nu, sa vorbeasca despre presedintia pe viata a lui Xi Jinping a fost cel mai ne-american sentiment exprimat de un presedinte american. George Washington s-ar rasuci in mormant".

Partidul Comunist Chinez a propus eliminarea limitei de doua mandate pentru liderul de la Beijing si includerea "gandirii lui Xi Jinping" in Constitutia tarii, potrivit Chinei Noi. Aceste dispozitii urmeaza sa fie supuse aprobarii parlamentarilor chinezi in cadrul sesiunii anuale plenare a Adunarii Nationale Populare (ANP), ale carei lucrari se deschid in 5 martie.

In Statele Unite, numarul mandatelor prezidentiale a fost limitat la doua in 1951, printr-un amendament la Constitutie, dupa ce presedintele Franklin Delano Roosevelt a fost ales de patru ori, incepand din 1932.