Trump justifica folosirea expresiei ''misiune indeplinita'', care a starnit o furtuna pe Net

Donald Trump a justificat de ce a ales expresia "misiune indeplinita" pentru a saluta atacurile contra regimului sirian, o formula care a capatat anumite conotatii dupa ce predecesorul sau republican George W. Bush a anuntat prin ea prematur sfarsitul Razboiului din Irak.

Sambata, la cateva ore dupa ce a lansat raiduri tintite, impreuna cu Franta si Regatul Unit, impotriva unor instalatii apartinand puterii de la Damasc in riposta fata de un presupus atac chimic, presedintee Statelor Unite a scris aceste cuvinte pe Twitter si a adaugat ca "rezultatul" operatiunii, "perfect executate", "n-ar fi putut fi mai bun", scrie AFP.

Imediat, in presa americana si pe retele de socializare, s-a facut paralela cu ceea ce s-a intamplat in 2003, cand presedintele american de la acea vreme a anuntat sfarsitul principalalor operatiuni de lupta in Irak de pe puntea portavionului Abraham Lincoln. In spatele lui George W. Bush, o banderola mare proclama "Mission accomplished".

Anuntul s-a dovedit rapid prematur, iar de atunci conducatorii politici americani evita cu grija aceasta formula. "Raidul sirian a fost perfect executat, cu o asemenea precizie, incat singurul mod gasit de Presa Falsa de a critica este faptul ca am ales expresia Misiune Indeplinita", a raspuns duminica Donald Trump, tot pe Twitter, atacand din nou "Fake News Media", una dintre tintele sale preferate.

"Stiam ca vor sari pe aceasta ocazie, insa eu cred ca este o formula militara atat de frumoasa incat trebuie sa fie reabilitata. Sa o folosim des!", a indemnat el. In emisiunea Fox News Sunday, ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a aparat, de asemenea, exprimarea presedintelui. "Ca sotie de militar, stiu ca atunci cand inchei cu bine o sarcina este o misiune indeplinita", a declarat ea.

Pentagonul a anuntat sambata ca toate tintele, legate potrivit Washingtonului de programul inarmarii chimice al regimului lui Bashar al-Assad, au fost "atinse cu succes". "Din punct de vedere politic, misiune indeplinita are o semnificatie mai larga, dar eu cred ca presedintele a folosit-o in termeni militari. Stim bineinteles ca munca noastra in Siria nu s-a terminat", a relativizat Nikki Haley, in contextul in care atacurile militare nu urmeaza sa schimbe echilibrul pe teren in razboiul din Siria si nici sa deblocheze un proces de pace aflat in impas.