Bătălia pe funcţii în PSD. Cum sparge Dragnea gaşca bucureşteană, sau cum Gabriela Firea pierde masiv din influenţă

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a impus noi reguli pentru alegerea vicepreşedinţilor, care disipează şi bruma de opoziţie coagulată în partid. Până acum, cei 12 vicepreşedinţii PSD erau aleşi într-o competiţie naţională, în funcţie de numărul de voturi, patru locuri fiind repartizate pentru femei, pentru a bifa egalitatea de gen.

Comitetul Executiv al PSD, la propunerea lui Dragnea, a adoptat noi criterii: numărul de vicepreşedinţi va creşte de la 12 la 16 - dintre care jumătate vor fi bărbaţi, jumătate femei. Însă, cel mai important, va dispărea lista comună. La Congres vor fi aleşi, obligatoriu, câte doi vicepreşedinţi pe regiune (un bărbat şi o femeie), ceea ce dezavantajează organizaţia PSD Bucureşti, regiune în sine şi focar de opoziţie la Liviu Dragnea.

Conform regulilor vechi, cu alegeri pe o listă comună, se puteau înscrie mai multe persoane din PSD Bucureşti în cursa pentru o funcţie de vicepreşedinte. Spre exemplu, actualul Birou Permanent (BPN) al PSD - forul restrâns de conducere a partidului - numără patru vicepreşedinţi din Capitală: Ecaterina Andronescu, Georgian Pop, Nicolae Bănicioiu şi Ionuţ Vulpescu. Din postura de invitată, la şedinţele liderilor PSD participă şi Gabriela Firea, datorită funcţiei de primar general.

După noile reguli gândite de Dragnea, Capitala va avea numai doi oameni în Biroul Permanent. Potrivit unor surse politice, cele mai mari şanse pentru a obţine funcţia de vicepreşedinte, la masculin, le are primarul sectorului 3, Robert Negoiţă. Iar cota feminină va fi reprezentată de Gabriela Firea. Primarul Capitalei, potrivit surselor citate, îşi doreşte să devină şi vicepreşinte al PSD, pentru a avea mai multă greutate în partid. Pe scurt, organizaţia Bucureşti va fi reprezentată pe criterii de cumetrie: Firea i-a botezat copilul lui Negoiţă.

Dacă ar fi funcţionat regula veche, pe lângă Firea şi Negoiţă, mai mulţi parlamentari ai PSD Bucureşti ar fi avut şanse mari să ajungă vicepreşedinţi. Spre exemplu, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu, Ecaterina Andronescu sunt foarte apreciaţi la baza partidului, dar vor rămâne pe dinafară. „Sper ca jocurile să nu fie deja făcute în PSD. Oameni ca Şerban Nicolae sau Liviu Pleşoianu nu vor putea să-şi depună candidatura pe sistemul de alegeri votat la CEX, cu vicepreşedinţi regionali", s-a plâns Codrin Ştefănescu, secretarul general adjunct al PSD, care face parte şi el din tabăra Gabrielei Firea.

De ce a pus Dragnea beţe în roate Capitalei? În primul rând, liderul PSD îşi doreşte o majoritate cât mai confortabilă în BPN, deci nu vrea să fie încurcat de vicepreşedinţii cu carnet de Bucureşti, una dintre puţinele organizaţii care nu i se supun. În plus, Dragnea încearcă să blocheze prin orice mijloace ascensiunea Gabrielei Firea, care, potrivit surselor citate, ţinteşte la funcţia de candidat al PSD la alegerile prezidenţiale, plan pe care Dragnea vrea să-l distrugă din faşă. Dacă Firea ar ajunge să controleze mai mulţi vicepreşedinţi, automat puterea ei ar creşte în partid.

La Congres va fi ales şi noul preşedinte executiv al partidului, funcţie deţinută momentan de Niculae Bădălău, aflat în dizgraţia lui Liviu Dragnea. Totuşi, Bădălău nu se dă dus cu una, cu două din funcţie. „O să mă gândesc dacă candidez", a spus Bădălău, care ar putea intra în cursă doar pentru a-i strica planurile liderului PSD, care are două opţiuni pentru a doua funcţie în partid: Mihai Fifor, ministrul Apărării, sau Marian Neacşu, în prezent secretar general al partidului, ambii fideli lui Dragnea. Totuşi, Neacşu are o tinichea: a fost condamnat cu suspendare pentru că şi-a angajat fiica la biroul parlamentar. „Oricine are o condamnare are şi o problemă, să fim serioşi", a spus liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Totuşi, în PSD, criteriile de integritate nu sunt literă de lege pentru ocuparea unei funcţii. Spre exemplu, Darius Vâlcov, consilierul pe economie al premierului Viorica Dăncilă, este condamnat în primă instanţă la 8 ani de închisoare cu executare.

De asemenea, pentru funcţia de preşedinte executiv ar putea candida şi Ecaterina Andronescu, fiind susţinută de Gabriela Firea şi de Marian Oprişan, au declarat surse politice pentru „Adevărul".

Primarul general al Capitalei s-a plâns din nou că Guvernul susţinut de propriul partid nu-i sprjină proiectele. „Demisionez din toate funcţiile din PSD dacă într-un timp rezonabil problemele grave ale Capitalei nu îşi vor găsi o rezolvare. Vom deconta la anul, la prezidenţiale şi apoi la locale şi la parlamentare, pe mâna miniştrilor care se lasă subjugaţi de directori şi de secretari de stat. Aceşti miniştri trebuie să plece", a spus Firea, care a mai criticat din aceleaşi motive guvernele Grindeanu şi Tudose. „Ce a spus doamna Firea este adevărat. S-a făcut un plan de acţiune serios între Guvern şi Primăria Capitalei pentru că sunt angajamente pe care ni le-am luat. Bucureşti este cea mai mare localitate din România în care cei mai mulţi români vin. Are nevoie de condiţii mult mai bune de trai".