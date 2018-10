Ce spune Calin Popescu Tariceanu despre SPP! Acuzatii incredibile

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, in Parlament, la comisia speciala de ancheta privind activitatea SPP, ca nu a avut din partea serviciului de paza si protectie „nicio semnalizare" atunci cand a fost supravegheat audio, video si ambiental.

„In ce ma priveste, am suspendat raporturile cu SPP. Nu beneficiez de protectie SPP, dar o lunga perioda de vreme, in care am fost succesiv vicepremier si ministru, apoi premier, ulterior mai aproape de zilele noastre in calitate de presedinte al Senatului am avut o relatie cu SPP. Aceasta relatie pe care am desfasurat-o s-a derulat strict in limitele legale. Personal nu am constatat o depasire a acestor atributii in ceea ce ma priveste. Bazandu-ma pe informatiile aparute in spatiul public si semnele de intrebare care s-au ridicat cu privire la anumite activitati desfasurate de directorul SPP, am hotarat cu ceva timp in urma sa suspend folosirea servicilor asigurate de SPP", a declarat, marti, la audierea sa in comisia de ancheta privind activitatea SPP, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, conform Mediafax.

El a precizat ca a fost supravegheat „sub toate formele" din 2008 pana in 2016.

„Am primit in urma cu ceva timp o informare de la Parchetul de pe langa ICCJ in care am fost instiintat de o serie de interceptari care s-au facut in ceea ce priveste persoana mea. Am un dosar in care am fost acuzat de marturie mincinoasa si am fost achitat in prima instanta la ICCJ si el se bazeaza pe ascultari telefonice care au inceput in 2008 si a continuat pana in 2016. Aceasta supraveghere care s-a desfasurat pe toate palierele a fost incuviintata a se realiza sub toate formele - audio, video, ambiental, urmarire in afara domiciului. Avand in vedere aceasta practica am deschis actiuni la ICCJ privin nelegalitatea mijloacelor de urmarire la care am facut referire, pentru ca se folosesc in cazuri cu totul si cu totul speciale, motivate de terotism, atentat la siguranta nationala, ceea ce nu era cazul. Aceasta actiune a fost respinsa, ICJJ a considerat ca existau motive legale pentru ca judecatorul care a dat incuviitnarea acestor ascultari sa procedeze ca atare", a aratat presedintele Senatului.

Tariceanu a mentionat, in acest context, ca SPP nu i-a „semnalizat" niciodata ca este interceptat.

„Se pune problema unei coliziuni intre aceste activitati de supraveghere realizate de procuratura probabil prin SRI si atributiile SPP. Nu am avut din partea SPP nicio semnalizare care sa imi indice ca sunt obiectul unei astfel de supravegheri. Acest lucru poate sa presupuna mai multe variante. Una este ca erau atat de discrete incat reuseau, precum musca, sa nu fie vazuti nici de SPP. Intrau, poate, pe burlan, si pe burlan nu era asigurata niciun fel de paza, ca in filme", a declarat acesta la audiere. Audierea lui Tariceanu vine in contextul in care fostul director SPP, Dumitru Iliescu, a declarat pe 2 octombrie, la audierea sa in comisia parlamentara pentru verificarea posibilei implicari a SPP in activitatea unor partide politice, ca serviciul de paza si protectie ar fi trebuit sa stie despre cei sapte ani in care Calin Popescu Tariceanu a fost supravegheat pe mandat de siguranta nationala si ca SPP ar fi trebuit sa ia „masuri de contracarare".

„Lucrurile sunt foarte simple. Asa cum le-a expus domnul Iliescu, competentele SPP, o parte foarte consistenta din partea de protectie o reprezinta protectia informativa. Dupa parerea dumnealui, cei 7 ani de ascultare a domnului Tariceanu nu numai ca sunt ilegali, dar serviciul trebuia sa stie si trebuia sa ia masuri pentru contracararea acestor activitati. De aceea vrem sa il invitam pe dl Tariceanu, sa ne explice ce s-a intamplat in cei 7 ani de mandat de ascultare", a declarat, pe 2 octombrie, presedintele Comisiei de ancheta privind eventuala implicare SPP in politica, senatorul PSD Daniel Butunoi.