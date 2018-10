Codrin Stefanescu Il suspecteaza pe Calin Popescu Tariceanu de blat cu Klaus Iohannis! Ce spune despre consultarile de la Cotroceni

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a lansat un atac dur la adresa lui Calin Popescu Tariceanu si ii transmite sa vorbeasca mai mult despre protocoalele secrete. El a sugerat chiar si o intelegere intre Tariceanu si Klaus Iohannis.

"Deocamdata, domnul Tariceanu sa vorbeasca despre protocoalele secrete. Poate vrea sa semneze un protocol cu domnul Iohannis pe tema asta.Sunt convins ca domnul Tariceanu va avea o pozitie foarte clara in ceea ce priveste activitatea lui Klaus Iohannis, de cand este la Cotroceni.", a declarat Codrin Stefanescu.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri ca el nu s-ar duce la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Iohannis pe legislatia din domeniul Justitiei, dar a adaugat ca in sedinta Biroului Permanent National se va decide ceea ce este mai bine pentru partid, scrie Agerpres. El a spus ca parerile colegilor din PSD in ceea ce priveste participarea la consultari sunt impartite, avand in vedere ca "nu se poate purta un dialog" cu seful statului.

"Vom decide astazi asupra acestui lucru. Parerile sunt impartite, de aceea suntem in BPN ca sa decidem impreuna si sa votam. Nu gandim toti la fel. Stiti foarte bine ca relatia noastra cu Iohannis este foarte rece de foarte mult timp. Si, vizavi de Iohannis, vorbim de comunicare si dialog intre cele doua parti - s-a stins demult aceasta idee. Prin urmare, sunt colegi de-ai mei, printre care ma aflu si eu, care considera ca nu avem nicio sansa de a purta un dialog cu aceasta persoana. Dar astazi, la BPN, vom decide ce este mai important pentru partid", a precizat Stefanescu, la Parlament, inaintea sedintei BPN al PSD.