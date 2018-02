Dăncilă: Declaraţia Anei Gomes, total neinspirată; Este membră a fundaţiei patronată de Soros

Premierul Viorica Dăncilă a comentat, duminică seară, declaraţia europarlamentarului Ana Gomes, afirmând că aceasta şi-a atribuţiile şi că declaraţia privind situaţia justiţiei din România a fost "total neinspirată".

"Este o declaraţie total neinspirată. Dar ca să înţelegem cine a făcut prima dată declaraţia: doamna Ana Gomes, într-adevăr, a fost şi este în Grupul Socialiştilor şi Democraţilor Europeni, o persoană care a fost - însuşi Portugalia a vrut de două ori să îi retragă imunitatea, tocmai pentru defăimarea propriei ţări. Cred că este o persoană pe care am putea să o asemănăm de multe ori, prin ceea ce face şi cum îşi aduce ţara în prim-plan în Parlamentul European, cu doamna Monica Macovei", a declarat premierul Viorica Dăncilă, la RTV, solicitată să comenteze declaraţia recentă a eurodeputatul Ana Gomes, membră a grupului SPD.

Viorica Dăncilă a precizat că Ana Gomes este membră a Fundaţiei Friends of Europe, patronată de George Soros. "Deci nu aş putea să spun că dânsa este chiar în necunoştinţă de cauză a ceea ce vrea să inducă în România. Dar, din punctul meu de vedere, am spus că este o declaraţie neinspirată. Am văzut această declaraţie a doamnei Ana Gomes şi eu consider că dânsa şi-a depăşit atribuţiile de europarlamentar", a adăugat Dăncilă.

Ana Gomes a declarat la RFI că "oficialii europeni nu sunt proşti", afirmând că "ei obţin informaţii din mai multe surse în România" şi că "socialiştii nu pot închide ochii în faţa corupţiei". Viorica Dăncilă a afirmat că a discutat la Bruxelles despre legile justiţiei, afirmând că i-a rugat pe oficiali "ca atunci când este vorba de o abatere" să ceară informaţii de la Guvernul României.