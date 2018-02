Dăncilă, despre întâlnirea cu Iohannis: Sunt îngrijorată că unui prim-ministru i se poate face dosar

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că în cadrul întrevederii pe care a avut-o joi cu preşedintele Klaus Iohannis principalele teme abordate au fost legate de Centenar şi Preşedinţia României în 2019 la Consiliul UE, adăugând că, în context, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia generată în spaţiul public privind DNA, situaţie care trebuie lămurită, atât în beneficiul DNA, dar şi al cetăţenilor care aşteaptă un răspuns de la factorii responsabili.

"Am avut o întâlnire în această după-amiază cu domnul preşedinte, am discutat despre probleme importante, despre România, am discutat despre Centenar, despre un proiect comun de ţară pentru Centenar în anul acesta, am discutat despre Preşedinţia Uniunii Europene. Acestea au fost discuţiile principale şi domnul preşedinte m-a întrebat ce părere am despre ce se întâmplă acum, cum văd lucrurile", a declarat Viorica Dăncilă, joi, la Antena 3. Întrebată dacă şeful statului a fost interesat să afle o opinie a sa legată de "scandalul" privind DNA, Dăncilă a precizat că a fost întrebată cum vede lucrurile "în general".

"Nu, în general, nu a făcut referire la nimic punctual. Am spus că ceea ce am văzut în spaţiul public pentru mine este îngrijorător, aceasta din punct de vedere al simplului cetăţean, dar din punct de vedere al funcţiei pe care o ocup, aceea de prim-ministru, a trebuit să iau măsurile necesare, şi anume, chemarea ministrului Justiţiei în ţară, o discuţie cu domnul ministru şi să cer ca domnul ministru să ia în calcul tot ce a apărut în spaţiul public şi să vină cu o situaţie clară în faţa cetăţenilor şi, bineînţeles, în faţa Parlamentului", a afirmat premierul.

Fiind întrebată cum a reacţionat preşedintele, care s-a exprimat "ironic" cu privire la anunţul ministrului Justiţiei în problema DNA, din conferinţa de presă a acestuia, şi anume, "ne-a informat că ne va informa", Viorica Dăncilă a răspuns: "Ieşirea în conferinţa de presă a domnului ministru Tudorel Toader a fost după plecarea mea de la Cotroceni, aceasta a fost singura discuţie". "Am mai precizat pentru domnul preşedinte că pentru mine este îngrijorător faptul că am văzut că până şi unui prim-ministru i se poate face dosar. Sunt în postura de prim-ministru şi pentru mine este cu atât mai important ca să aflu adevărul legat de aceste lucruri apărute în spaţiul public", a declarat Dăncilă.