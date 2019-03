Dan Pavel, despre Rareș Bogdan: "A fost unul dintre cei mai străluciți studenți din întreaga mea carieră"

Profesorul Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București, Dan Pavel, a făcut o analiză asupra candidaturii lui Rareș Bogdan din partea PNL la europarlamentare. Politologul a subliniat că Rareș Bogdan a fost unui dintre cei mai buni studenți pe care i-a avut.

"Întîmplător, în vreme ce mă întorceam cu mașina din București, de la cursuri, am auzit o voce cunoscută la un post de radio, a unui vechi prieten. El este și un reputat scriitor, analist politic. Se vorbea despre alegerile europarlamentare. Și a venit vorba despre Rareș Bogdan. Persoana care punea întrebările spunea ceva de tipul ...vi se pare normal ca în fruntea listelor partidelor sau pe acele liste să fie jurnaliști cu mare reputație, actori, sportivi, cîntăreți de muzică populară ș.a.m.d. N-aș fi scris acest text, mai ales că nu vreau să fac campanie electorală pentru nimeni, vreau să analizez ce se petrece, dar după aceea am auzit, pe diferite posturi de televiziune, atacuri împotriva lui Rareș Bogdan, venite și de la dreapta și de la stînga, care insistă pe aceeași obiecție-minciună că respectivul nu este liberal.

Rareș Bogdan a fost acum 25 de ani studentul meu la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Împreună cu Vasile Boari, Emil Boc, Vasile Pușcaș, am fost un grup de inițiativă care a înființat în mod explicit (nu cu numele schimbat, ca altele inițiative forțate ulterior să-și schimbe denumirea), prima facultate de științe politice din România. Pe vremea aceea, era un mare entuziam între tineri pentru asemenea studii. Or, Rareș Bogdan a fost unul dintre cei mai străluciți studenți din întreaga mea carieră. Prin intermediul meu s-au cunoscut Octavian Hoandră și Rareș Bogdan. Acesta din urmă făcea parte dintr-un an în care devenise extrem de activ un grup de studenți remarcabili (poveștile legate de ce am făcut împreună la Cluj, despre marile lupte date, merită reluate într-o carte separată, dar nu vreau să deviez de la subiect). Era puțin supărat pe mine pentru că dădeam greu nota maximă, dar față de studenții din ultimii zece ani el face parte din categoria de excelență: el citea mereu bibliografia obligatorie, precum și multe texte, cărți, în plus; am pus împreună bazele unui think tank, am făcut niște echipe de cercetare care urmau să publice anumite cărți importante, de analiză politică a partidelor românești, dar după aceea eu am fost nevoit să mă mut înapoi la București. El face parte din categoria celor pe care îi voi numi mereu "studenții mei", chiar dacă au absolvit de mult. Celor care nu au studiat, care nu au citit bibliografia obligatorie, care au venit la aceste facultăți (în Cluj și București) numai ca să aibă o diplomă, ca să ia un job în politică, dar care habar n-au de political science, nu le voi spune niciodată astfel, ci îi numesc studenții oximoroni, studenții care nu studiază.

Rareș Bogdan (extrem de tînăr la aceea vreme) era unul dintre puținii studenți membri ai unui partid politic de opoziție, Partidul Național Liberal. Atunci era un risc enorm să faci parte dintr-un partid de opoziție și unul încă și mai mare să faci parte dintr-un partid istoric. Majoritatea covîrșitoare a studenților, mai ales cei mai mari cu un an, care aveau să fie prima generație de absolvenți, erau membri, simpatizanți sau angajați ai campaniilor electorale ale FSN/PDSR (Partidul Democrației Sociale din România, condus de Ion Iliescu), care și-a schimbat mai tîrziu numele în PSD. Rareș Bogdan face parte dintr-o familie de liberali. A fost deosebit de activ în PNL, fiind de tînăr remarcat în partid. Ulterior, din motive pe care le va povesti el însuși dacă va fi întrebat, a ieșit din PNL. I-am cunoscut personal pe cei mai importanți lideri din PNL, din ianuarie 1990 (cînd am făcut interviuri și le-am publicat în revista 22 cu Radu Cîmpeanu și Dinu Patriciu) și pînă azi. I-am cunoscut pe fondatorii PNL, pe cei care au făcut pușcării, au fost dați afară, au emigrat, apoi au reînființat partidul. Am vorbit cu liderii liberali pentru cartea despre Convenția Democratică. Pe unii dintre ei i-am consiliat, la cererea lor. Prin urmare, știu ce spun. În vreme ce PNL a luat-o razna adesea, iar apoi s-a înscris în PPE (o mișcare la fel de oportunistă precum înscrierea de către Băsescu a partidului său socialist, PD, care era membru în Internaționala Socialistă, în PPE), Rareș Bogdan a rămas un liberal. El nu este un element străin în PNL. Este mai liberal decît mulți liberali (proveniți din vechiul PNL sau din PD). Și este un liberal mai vechi decît mulți liberali, mai ales cei care s-au înscris în partid pe vremea cînd PNL era la guvernare. Am avut de-a lungul timpului și am ce să-i reproșez lui Rareș Bogdan, îi voi spune obiecțiile (precum în trecut), între patru ochi sau între prieteni, dar după campania electorală. Prin urmare, îi urez studentului meu, vechiul liberal Rareș Bogdan, succes în alegeri!", a scris Dan Pavel pe Facebook.