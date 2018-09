Dezvaluiri din interiorul PSD: "Este o linie rosie pe care nu o treci"

Pe fondul tensiunilor uriase dintre Gabriela Firea si Liviu Dragnea, in PSD urmeaza doua mari examene in toamna:

Comitetul Executiv in care se vor discuta nemultumirile lui Firea, dar si acuzatiile foarte grave ale ei la adresa presedintelui PSD. In functie de pozitionarea G10, gruparea de baroni care controleaza voturile in CEx, vom sti care dintre cei doi supravietuieste politic. Un al doilea mare examen este motiunea de cenzura care va fi depusa in aceasta toamna de unul dintre partidele de opozitie. Daca nemultumitii din PSD si formatiunea lui Victor Ponta strang impreuna peste 30 de parlamentari, soarte guvernului Dancila se joaca pe muchie de cutit.

Viitorul Cabinetului Dancila depinde in mare masura si de rezultatul confruntarii de putere din PSD, drept pentru care cele doua evenimente sunt oarecum legate intre ele. "La CEx vor fi niste discutii foarte interesante, mai ales in conditiile scandalului Gabriela Firea - Liviu Dragnea, care cat p-aci sa ne aduca mari prejudicii de imagine si prejudicii in ceea ce priveste mesajul nostru public. Pentru ca eu pe Gabriela Firea am inteles-o in tot ce spune ea legat de birocratia din Guvern. Dar, pana aici. E o linie rosie pe care nu o treci. Vrei sa-l ataci pe Dragnea, o faci in CEx si explici de ce. Si nu ataci partidul", a spus Codrin Stefanescu.