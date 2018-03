Dragnea îi răspunde "camaradului" Codrin: "Să ceară explicații de la asociatul Gabriel Oprea"

Liviu Dragnea i-a răspuns lui Codrin Ștefănescu, după ce secretarul general adjunct al PSD i-a transmis liderului partidului că trebuie să dea explicații în interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI.

"Dacă 2-3 camarazi vorbesc despre asta, asta nu înseamnă că e adevărat. Codrin Ștefănescu poate să ceară aceste explicații de la camaradul Gabriel Oprea, de la asociatul lui, Gabriel Oprea, care sigur n-are nicio legătură cu sistemul. Voi spune în Comisia SRI tot ce știu. Nu voi merge cu jumătăți de adevăruri ca George Maior. Nimeni nu a făcut nimic, toți au făcut bine, nimeni nu plătește. Sper să se întâmple niște lucruri după ce se termină activitatea acetei comisii", a declarat Liviu Dragnea înainte de ședința Comitetului Executiv.

Reacția sa vine la scurt timp după ce secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat că aşteaptă ca preşedintele PSD, Liviu Dragnea, să dea explicaţii la Comisia de control al SRI cu privire la evenimentele organizate de Serviciu la care a participat.

"Eu nu îi voi cere explicaţii personal. Eu cred că e dator el să dea explicaţiile astea în interiorul partidului, să explice câte întâlniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut şi în ce context. Poate, pur şi simplu, a fost obligat să participe. Poate a participat din plăcere. Lucrurile astea trebuie să le spună în interiorul partidului, pentru noi. Pe urmă trebuie să le spună, probabil, public. În orice caz, am înţeles că vrea să vină la Comisia de control SRI, unde are foarte multe lucruri de spus, după declaraţiile lui Maior. Într-adevăr, Maior nu a spus spus aproape nimic din ceea ce ştie, nu a răspuns foarte corect la două întrebări esenţiale legate de cum s-a dat ordin pentru facerea dosarului lui Klaus Iohannis şi pentru a-l scoate din cursă pe Iohannis înainte de a fi candidat. Nu s-a dat explicaţie despre cum s-a făcut la ordin dosarul lui Eduard Hellvig, pe vremea aceea ministru, secretar general PNL, azi şef al SRI. (...) Daca planeaza suspiciuni vizavi de un coleg din partid, atunci cu siguranta acesta, indiferent de functie, trebuie sa dea explicatii publice, nu neaparat pentru Tapalaga sau Doamna Dogioiu, ci pentru noi in interiorul partidului si pentru votantii nostri, este un lucru foarte important. Eu sunt convins ca va veni cu aceste explicatii in spatiul public. Astept ca colegul nostru Liviu Dragnea, camaradul meu Liviu Dragnea, sa spuna mai mult lucruri la comisia de control SRI, unde a si spus ca va fi audiat si ca va lamuri foarte multe din aceste aspecte", a spus Codrin Stefanescu.

Înainte de ședința de luni a CEx al PSD, Codrin Ștefănescu a reluat atacul la adresa lui Dragnea profitând de cel declanșat anterior de Gabriela Firea.

"Dacă vrem să avem grijă de oameni, trebuie să avem grijă și de colegii de partid, pentru că nu putem să chemăm 4000 de oameni din țară și să le dăm soluția în plic. Sunt probleme mai complicate, dar de aceea trebuie să le dezcomplicăm. Nu e nici un puci. E o dorință mai firească a unor colegi de-ai mei de a-și întări puterea în partid. Pe președinte noi l-am susținut să dea niște bătălii puternice în partid, inclusiv cu Zgonea. Sper să țină cont de acest lucru, de vocile din partid care în ultimii ani de zile s-au bătut primind amenințări la adresa familiilor. Eu sper ca jocurile să nu fie făcute. În mine veți avea o voce care va spune mereu, fac asta de la Revoluție, nu de-acum", a spus Codrin Ștefănescu, înainte de ședința CEx al PSD.

"Sunt astfel de oameni care sabotează programul de guvernare și Gabriela Firea are dreptate", a spus Codrin Ștefănescu, susținând teza conspiraționistă și reluând atacul la adresa lui Dragnea, după ce a primit o gură de aer de la Firea în urma declarațiilor făcute de ea înainte de ședința de luni a CEx al PSD.