Eugen Teodorovici cere desecretizarea stenogramei de la sedinta CSA

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a ajuns de urgenta la Guvernul Romaniei. Acesta s-a prezentat la Palatul Victoria dupa sedinta CSAT care a avut loc in urma cu scurt timp. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a anulat sedinta CSAT. La Palatul Victoria a venit si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

Iata cele mai importante declaratii ale lui Eugen Teodorovici

Luna septembrie practic ramane neacoperita pentru o serie de institutii;

Avem proiecte de investitii, strazi, drumuri judetene;

In legatura cu pesta porcina, avem implementate cateva masuri privind compesatiile sau pentru achizitionare de dezinfectanti

In domeniul Sanatatii: Poate pune in pericol tratamentul pacientilor, asigurarea rezervelor de sange dar si precum trimiterea la tratament in strainatate.

Vreau sa va spun cateva elemente privind sedinta CSAT.

Suspendarea CSAT nu are temei legal.

Opinia celor prezenti difera fata de concluzia domnului presedinte;

Este de bun simt sa cerem desecretizarea stenogramei din CSAT;