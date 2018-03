Fostul preşedinte al ANI: Crin Antonescu a fost la ziua lui George Maior în vila K2

Fostul preşedinte al ANI, Horia Georgescu, a declarat luni că fostul preşedinte al PNL, Crin Antonescu, a fost prezent la vila K2, la aniversarea fostului director al SRI, George Maior, însă nu a stat mai mult de 20 de minute, întrucât "nu i-a plăcut atmosfera".

"Domnul Crin Antonescu - îmi aduc aminte că a fost la un astfel de eveniment. Mi se pare că a fost la ziua lui George Maior, dacă nu mă înşel. A fost extrem de... a stat 20 de minute şi a plecat. Nu i-a plăcut, nu cred că se simţea în largul lui. Gândiţi-vă că acolo erau toţi şefii de instituţii importante. Cred nu i-a plăcut atmosfera, aşa l-am simţit eu. (...) Nu mai ştiu dacă a venit însoţit de cineva. Evenimentul acesta a avut loc la celebra vilă K2, pe bulevardul Primăverii. Acolo aveau loc aceste evenimente, unde am fost şi eu prezent de mai multe ori. (...) Cred că acum este de notorietate că a fost şi dumneaei la aceste evenimente (Laura Codruţa Kovesi, n.r.) Nu vedeam nimic în neregulă în aceste întâlniri. Până la urmă, era un mijloc de a socializa mai multe categorii profesionale - fie că vorbim despre judecători, procurori, şefi de instituţii, politicieni", a declarat fostul preşedinte al ANI, Horia Georgescu, la TVR1.

Fostul preşedinte al ANI, Horia Georgescu, a fost condamnat, în luna februarie 2018, de Curtea de Apel Bucureşti, la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul ANRP. Decizia instanţei nu este definitivă.

Horia Georgescu, fost preşedinte al ANI, a declarat luni că, atunci când se afla la conducerea instituţiei, a iniţiat semnarea unui protocol cu SRI, pentru a mări capacitatea de lucru, însă acest protocol nu s-a discutat în CSAT, pentru că nu era necesar.

„ANI, prin legislaţia incidentă, are atributul de a semna protocoale cu alte instituţii. Eu am iniţiat semnarea unui protocol cu SRI pentru a mări capacitatea de lucru a Agenţiei. Să fim mai eficienţi. Să ne ajute cu date, informaţii care puteau fi folosite de ANI. Protocolul nu s-a discutat în CSAT pentru că nu era necesar", a declarat Georgescu, la TVR1.

De asemenea, acesta a mai spus că, în anul 2015, a vrut să îşi dea demisia din funcţie, însă a fost convins de către fostul director al SRI, George Maior, să nu o facă.

„Am avut momente, din luna ianuarie 2015, când am simţit că ceva nu este în regulă şi am vrut să-mi dau demisia. Au fost câteva persoane care m-au îndemnat să nu demisionez pentru că s-ar interpreta în mod politic. Erau chiar şefi de instituţii. Am discutar cu George Maior despre demisia mea. Mi-a spus că nu e momentul să-mi dau demisia. (...) S-a făcut o mare dezbatere publică pe anumite dosare. Mi se pare normal că, atunci cân ai un eşec instituţional, să îţi asumi cu demnitate şi bărbăţie un anume gest. Eu am considerat la momentul respectiv că trebuie să îmi dau demisia. (...) Era o relaţie instituţională care a depăşit graniţa unei relaţii instituţionale (cu George Maior, n.r.). Era o relaţie amicală, de prietenie. Eu aşa am văzut-o", a mai spus Horia Georgescu.