Gabriela Firea: „Liviu Dragnea controlează totul!"

Gabriela Firea face noi dezvăluiri, în conflictul cu şeful PSD, despre care spune că controlează totul, iar ea păstrează convingerea că este spionată. Întrebată cât de mult controlează Liviu Dragnea deciziile politice şi cele guvernamentale, Firea a răspuns:

„Totul. Decizia politică se ia la partid dar decizia guvernamentală e ca urmare a deciziei politice.(...) Picătura care a umplut paharul au fost evenimentele din 10 august Am epuizat toate căile de atac, am discutat de nenumărate ori cu dl Dragnea.(...)După miting, unde s-a încercat aruncarea întregii responsabilități către mine prin acuzarea prefectului, am dorit o discuție sinceră în comitetul executiv. Cu o zi înainte am avut o discuție cu domnul Dragnea, chiar am apelat la sentimentul uman, i-am reproșat civilizat toate promisiunile către bucureșteni, că nu e normal ca eu să decontez politic. Am crezut sincer că va avea o reacție de genul haideți să discutăm, să analizăm. Dl Dragnea mi-a spus că nu are ce să facă, asta e situația și doamna Dan trebuie să fie cumva protejată. Știe o țară întreagă că a fost propusă întâi ca premier și apoi ca ministru de Interne, subprefect, prefect Teleorman, senator. Pot să înțeleg aceste relații umane, dar nu trebuie să fie peste interesul echipei, al guvernului, peste interesul național. Nu a recunoscut nici o secundă că lucrurile nu sunt în regulă", a spus Firea.

Totodată, întrebată ce părere are despre răspunsul lui Liviu Dragnea la acuzaţia că ar spiona-o, Gabriela Firea a afirmat că nu a mulţumit-o.

„Mi s-a părut un răspuns care, de fapt, a creat mai multe întrebări. Răspunsul logic era: «Nu o urmăresc pe pe doamna Firea» sau «Nu am pus ca doamna Firea să fie urmărită». Răspunsul acela: «Nu am cum să o urmăresc pe doamna Firea pentru că nu am serviciu privat şi nici nu conduc vreo instituţie publică care să aibă acest obiect de activitate» nu m-a mulţimit", a spus Gabriela Firea, luni seară, la Digi 24. De altfel, aceasta susţine că, duminică, a fost urmărită de mai multe maşini când se întorcea cu soţul şi copiii de la un loc de joacă.

„Vreau să vă spun că, inclusiv ieri, am fost cu soţul şi cu copiii la un loc de joacă şi când am plecat acasă aveam o maşină pe urma noastră. Pe urmă, soţul a încercat să schimbe direcţia, ne-a preluat o altă maşină şi tot aşa. Şi eu spre birou şi spre alte locaţii, şi eu, şi soţul şi copiii, suntem pur şi simplu supravegheaţi, dar, credeţi-mă, că nu ştiu dacă trebuie să-mi pese pentru că nu trebuie să mă ascund", a mai spus Gabriela Firea.