Inca un scandal in PSD! Noi stenograme! Adrian Tutuianu vorbeste despre dorinta lui Klaus Iohannis de a schimba Guvernul

Cu doar cateva ore inaintea sedintei Comitetului Executiv, in care se va discuta inclusiv despre excluderi, in presa au aparut noi stenograme de la Dambovita, cu Adrian Tutuianu. In aceste stenograme, Tutuianu sustine ca se asteapta ca Liviu Dragnea sa fie condamnat, dar si ca planul lui Klaus Iohannis sa reuseasca, iar Romania sa aiba alt Guvern de la 1 ianuarie.

"Perceptia publica este aia ca Omul (n.n.Liviu Dragnea) are niste probleme si tot ceea ce faceti voi cu Justitia este pentru a-l salva pe el. Asta este perceptia, iar opinia publica judeca dupa perceptii. O tema care ma ingrijoreaza pe mine este urmatoarea: CE SE INTAMPLA DACA IL FAC (N.N. PE LIVIU DRAGNEA) ASA CUM L-AU FACUT PE (N.N. ADRIAN) NASTASE. Ati vazut ca-i dadeau termen la doua saptamani. La Nastase erau o mie de martori, la astia (n.n. procesul lui Liviu Dragnea) reaudiaza tot, nu sunt alte documente (n.n. noi) si il poate face cand ti-e lumea mai draga! Te trezesti ca in luna martie, anul viitor, ca-i mentine condamnare cu o zi. Nu de trei (n.n. ani) si sapte luni, (ci) de o zi. Pentru ca fiind recidiva trebuie sa execute doi ani plus o zi. Nu exista nicaieri in lume ca un premier sa fie condamnat. Dasta am spus noi ca e cazul (n.n. ca Liviu Dragnea) sa faca un pas in spate, in lateral (...) pentru ca noi vom culege impactul, nu va puteti inchipui ce va fi in toata presa interna si externa.", spune Adrian Tutuianu, conform stenogramelor obtinute de jurnalistii EvZ.

Tutuianu sustine ca este posibila schimbarea Guvernului, dar tot cu unul al PSD. "Cu exceptia celor care sunt astazi la Cotroceni si in servicii, care vor face ca de la 1 ianuarie noi sa nu o avem prim-ministru pe Viorica Dancila. Al doilea: De ce ar dori PNL sa fie la guvernare? Romania are o situatie grea. (...)", mai spus liderul PSD Dambovita.

Adrian Tutuianu considera ca a fost mazilit de la Ministerul Apararii pentru ca incepuse sa aiba imagine prea buna. "Daca nu erati voi acuma, aici. Eu am plecat degeaba (n.n. de la Ministerul Apararii). Ce am spus eu in comunicatul ala era corect. Exprima (sic) tot: daca nu ai alocare bugetara... Imi aduc aminte de TAMPITUL DE TUDOSE (n.n. Mihai Tudose, fostul prim-ministru) care a semnat vineri (?) acuma, care-mi spune ca ce nu aveam bani de la Bobita (n.n. - Bogdan Stan, fost sef ANAF), trebuia sa dea la Sanatate. Voi stiti foarte bine ca nu poti sa iei banii de la investitii si sa-i dai pe salarii. Demisia mea i-a obligat sa faca rectificare bugetara la trei zile, ca nu erau bani nici la Armata, nici la Interne, nici la alte ministere pentru salarii, nu vorbim de investitii. Unu, incepusem sa am imagine foarte buna. Si mai multe persoane mi-au spus si acum, dar mi-au spus si atunci ca de cate ori apaream la televizor zicea: Ba, iar este asta la televizor. Nu mai ai loc de el la televizor!", a mai spus Tutuianu.