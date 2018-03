Liberation: Europarlamentarul Cristian Preda, in vizorul puterii de la Bucuresti. Este un caz unic in Europa

Cotidianul francez Liberation scrie despre "cazul unic in UE" al europarlamentarului Cristian Preda, care este acuzat de PSD ca a criticat derapajele de la Bucuresti si care ar putea ramane fara Steaua Romaniei din acest motiv.

In articolul publicat de Liberation se mentioneaza ca europarlamentarul roman si-a pledat cauza miercuri, in fata Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua Romaniei. "Decorat in 2009 pentru activitatea sa universitara, eurodeputatul, fost decan al Facultatii de stiinte politice de la Bucuresti, este acuzat astazi ca si-a defaimat tara. La finalul lunii noiembrie, in fata Parlamentului European, Preda si-a exprimat ingrijorarea fata de derapajele de la Bucuresti. El a tras un semnal de alarma: majoritatea socialista aflata la putere de mai bine de un an pune in pericol statul de drept", scrie Liberation.

Convocarea lui Cristian Preda in fata Consiliului de Onoare "a starnit un veritabil soc si a mobilizat numerosi intelectuali", arata sursa citata. "Ceea ce se intampla este un caz unic in Uniunea Europeana. PSD, partid aflat la putere, lucreaza la un proiect de lege care vizeaza pedepsirea tuturor persoanelor care dauneaza imaginii Romaniei in lume, inclusiv strainii", mai scrie Liberation, subliniind ca ar fi "primul caz de sanctiune pentru 'defaimarea tarii' care vizeaza un deputat european".

"Daca imi retrag Steaua Romaniei, imi ramane Legiunea de Onoare (acordata de Franta, n.red.) ", a comentat Cristian Preda, exprimandu-si ingrijorarea pentru concetatenii sai. "Conteaza mai putin decizia finala, aceasta actiune a instaurat frica", mai spune el. Pentru ca nu a fost permis accesul presei la audierea sa in Consiliul de Onoare, Cristian Preda a publicat pledoaria sa pe site-ul Ziare.com, scrie Liberation.

Cristian Preda a fost sustinut public printr-un mesaj pe Twitter chiar de Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European. Coincidenta sau nu, patru social-democrati membri ai Consiliului de Onoare au lipsit miercuri de la audiere, decizia fiind amanata pana la mijlocul lunii aprilie, scrie autorul articolului. Presedintele PE il sustine pe Cristian Preda: Un patriot roman, asupra caruia se fac incercari de intimidare inacceptabile.

Liberation semnaleaza si o contradictie la PSD: In 2012, Rovana Plumb, pe atunci ministru al Fondurilor Europene, critica autoritatile de la Bucuresti, partidul sau fiind la acea vreme in Opozitie. Si Rovana Plumb a invocat activarea articolului 7 din Tratatul UE, insa declaratia nu a starnit reactii la Bucuresti, iar PSD n-a cerut nici pana azi sanctionarea ei.