Liviu Dragnea, despre remaniere: "Pozitia Vioricai Dancila si a mea este bine conturata. E o remaniere importanta"

Liviu Dragnea sustine ca Viorica Dancila a decis care sunt cei care vor parasi guvernul, mentionand ca s-a facut o analiza si de evaluarile de la nivelul partidului.

„Am vazut multe pareri, analize, actiuni ale unor colegii. Unii colegi din guvern si-au comandat sondaje proprii pe retele de socializare, sustineri inaltatoare, altii suparati, altii vorbesc de negocieri, altii dand asigurari ca sunt tensiuni in PSD. A fost o perioada in care, tinand cont de ce am primit de la acel grup de 9 magnifici si din propriile evaluari in partid, chiar duminica, de ziua mea, mi-a aratat (n.r. Viorica Dancila) ca are un punct de vedere finalizat in ceea ce priveste membri din actualul guvern care ar trebui sa nu mai continue si ca ,in perioada urmatoare, lucreaza ca sa isi contureze variantele de inlocuire pentru acesti colegi.

Pozitia domniei ei si a mea este bine conturata. E o remaniere importanta care trebuie sa tina cont de obligatiile, provocarile pe care le va avea Romania in urmatorul an.", a declarat Liviu Dragnea. In ceea ce priveste remanierea, in ultimele saptamani, in presa, s-au vehiculat numele celor ce vor parasi minsiterele. Printre acestia in gasim pe Andrusca de la Ministerul Economiei, Ioana Bran - Ministerul Tineretului si Sportului, George Ivascu - Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Paul Stanescu, unul dintre contestatarii lui Dragnea - Ministerul Devzoltarii. Tariceanu a anuntat ca minstri din partea ALDE raman in functie.