Liviu Dragnea și-a reconfirmat poziția în fruntea PSD

Adrian Tutuianu, de altfel unul dintre initiatorii Declaratiei de disidenta din PSD, vrea sa il vada exclus din partid pe Catalin Radulescu, pe care il va da si in judecata.

Weekendul vine cu ploi in anumite zone din tara, mai ales in Moldova, Transilvania, Crisana si Banat.

Duminică, 23 septembrie, Gabriela Cristea și Tavi Clonda îi vor rupe turta micuței Victoria, iar prezentatoarea TV a decis să renunțe la tradiții și să pună pe tavă lucruri moderne. Cu ocazia marelui eveniment, Gabriela Cristea a decis să înlocuiască de pe tăvița pentru Victoria pieptenele și foarfecele. Prezentatoarea TV vrea să se adapteze la […] The post Gabriela Cristea, despre ruperea turtei micuței Victoria: ”Ne gândeam să nu îi punem lucruri tradiționale…” appeared first on Cancan.ro.