Ludovic Orban: Ordonanţa de urgenţă pentru fondul suveran, cea mai mare escrocherie de la Revoluţie până acum

Trei bărbați au fost reținuți de procurorii DIICOT, iar alți patru sunt sub control judiciar, fiind acuzați că au produs și distribuit în Capitală și în județele limitrofe, în ultimii trei ani, peste două tone de cannabis

Cristi Minculescu, Valter Popa si Boro, Nationala de Rock a Romaniei ce se califica la fiecare turneu final, te cheama la Hard Rock Cafe pe 22 noiembrie, incepand cu ora 21:30, sa strigi, ca Motu' Pittis pe vremuri: "Tine minte... sfarsitul nu-i aici!". Sub titulatura "Buna seara, prieteni!", va ast ...

Accident spectaculos, în urmă cu puțin timp, în Dâmbovița. Un autoturism s-a răsturnat într-un șanț după ce șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers și a ieșit în afara părții carosabile. În mașină se afla și Ionel Petre, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Arii Protejate și lider ALDE Dâmbovița. (VEZI ȘI: ACCIDENT GRAV. O TÂNĂRĂ A FOST […] The post Politician implicat într-un accident spectaculos, în Dâmbovița. Mașina în care se afla s-a răsturnat în șanț appeared first on Cancan.ro.