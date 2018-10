Marian Oprisan, iesire furibunda: ''Justitia trebuie sa ramana independenta.''

Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a declarat, miercuri, la Parlament, ca partidul ar trebui sa accepte invitatia la Cotroceni pentru consultari pe legislatia in domeniul justitiei, insa un eventual pact pe justitie ar fi „o chestiune absolut neserioasa".

„Sigur ca trebuie sa mearga, e normal ca partidele politice si mai ales cele de guvernamant sa mearga la consultarile convocate de presedintele tarii", a declarat Oprisan, intrebat daca PSD ar trebuie sa dea curs invitatiei sefului statului de a participa la Cotroceni la consultari pe tema justitiei. Vicepresedintele PSD a mentionat ca ar fi „o chestiune neserioasa" semnarea unui pact pe justitie la Cotroceni.

„Asta cu pactul am mai auzit. Dl presedinte Klaus Iohannis trebuia sa ne cheme pe toti de multa vreme, toti sefii institutiilor statului din Romania, toti presedintii de Consilii Judetene, toti prefectii, toti factorii de raspundere din tara asta, sa ne punem picioarele in apa rece si sa facem o strategie pentru urmatorii 25 de ani, in asa fel incat sa stabilim care este interesul national al Romaniei pe fiecare domeniu de activitate in parte. Dupa aia sa-l transpunem printr-o lege, care sa devina obligatorie pentru toate guvernele tarii in asa fel incat in urma aplicarii acestei legi, cetatenii Romaniei sa fie mai demni si sa o duca mai bine in Europa. Dl presedinte Klaus Iohannis nu a facut acest lucru pana in acest moment, asa ca povestea cu pactul pe care ar putea sa-l propuna este o chestiune absolut neserioasa. Justitia din Romania trebuie sa fie una independenta, iar in justitia din Romania nu trebuie sa se mai comita abuzuri. Asta trebuie sa fie grija statului roman si a sefilor institutiilor statului", a spus Marian Oprisan, inaintea sedintei BPN al PSD.

Ministrii care nu comunica nu au ce cauta in functii guvernamentale, iar Paul Stanescu "nu a comunicat deloc", a mai declarat Marian Oprisan. "Toti ministrii Cabinetului trebuie sa iasa public si sa explice masurile bune pe care le-au luat, masuri care sunt de natura ca cetatenii Romaniei sa aiba o viata mai buna. Cei care nu comunica nu au ce sa caute in functii guvernamentale, pentru ca in primul rand calitatea de ministru este o calitate politica care e de natura sa aduca de fiecare data in fata cetatenilor masurile pe fiecare domeniu pe care il conduce un ministru", a afirmat Oprisan, la Parlament, inainte de inceperea sedintei Biroului Permanent National al PSD. Intrebat daca Paul Stanescu a comunicat bine, Oprisan a spus: "In opinia mea, nu, nu a comunicat deloc. Este colegul meu, este om destoinic, un presedinte de Consiliu Judetean bun, dar la capitolul comunicare in ceea ce priveste activitatea MDRAP aceasta nu a existat". "Olguta Vasilescu este un om foarte determinat", a adaugat el, intrebat daca Lia Olguta Vasilescu ar un ministru mai bun al Dezvoltarii decat Paul Stanescu.