Niculae Bădălău e ca si presedinte al PSD Giurgiu: Sunt câtiva care mușcă mana care i-a hrănit!

Filiala PSD Giurgiu, cea care a inregistrat cel mai bun rezultat in alegerile parlamentare, e in fierbere. Joi, 13 septembrie 2018, vor avea alegeri pentru desemnarea sefului PSD pe județ. In 1 septembrie 2018, la CEx al PSD de la Neptun, Marian Mina a informat conducerea partidului ca renunta la functia de sef al filialei, iar interimar a fost numit senatorul Niculae Badalau.

Acum, Badalau, fost vicepremier, doreste sa-si consolideze pozitia si sa obtina sefia deplina a filialei. Toate bune si frumoase, ar spune cei care stiu ca Badalau era si pana acum conducatorul de facto al filialiei PSD, dar si al judetului, tinand cont ca partidul social-democrat e mereu la putere in zona, detinand, asa cum am spus, cel mai bun rezultat in alegeri. Badalau a crescut pe langa el tineri pe care i-a propulsat in functii de conducere pe linie de partid, ba unii au ajuns si in guvern. Marian Mina, cel care a condus filiala pana acum este un fidel al senatorului de Giurgiu. Tot pana acum, in barca lui Niculae Badalau ii puteam regasi pe Andrei Alexandru - care a fost recompensat cu un post de sef al OSIM, iar acum a ajuns deputat -, dar si pe Razvan Cuc, care a fost propulsat de Badalau ministru al Transporturilor. Ei bine, cei doi s-au razvratit, pe modelul Firea, si acum au devenit acuzatori. Tradatorii Cuc si Alexandru sunt la originea unor articole de presa comandate, menite sa declanseze o razmerita in partid, in preziua alegerilor, ocazie care l-a facut pe Badalau sa declare apropiatilor ca "astia doi musca mana care i-a hranit, mai rau ca niste caini... eu am crezut ca ei sunt 'lupi tineri', cu care sa facem treaba buna si sa mearga stafeta mai departe, dar se dovedesc a fi niste potăi!" Cu toate ca exista acesti doi razvratiti, Niculae Badalau are de partea lui restul partidului, iar la alegerile de maine vor participa in semn de sustinere si Paul Stanescu, vicepremier, dar si fostul premier Mihai Tudose. De asemenea, oamenii care il sustineau pe Marian Mina vor fi tot de partea lui Badalau, care cel mai probabil va deveni noul presedinte al PSD Giurgiu, iar actualii rebeli Alexandru Andrei si Razvan Cuc "se vor intoarce cu coada-ntre picioare.", dupa cum cred ceilalti membri ai partidului.