Paul Stănescu: "Dacă este să aleg între un coleg, un prieten şi PSD, aleg PSD"

Vicepremierul Paul Stănescu, preşedinte al PSD Olt, a declarat vineri, la Slatina, că în partid există opinii şi personalităţi diferite, însă obiectivul rămâne realizarea programului de guvernare, iar în situaţia în care ar trebui să aleagă între un coleg, o persoană, un prieten şi PSD, ar alege PSD.

El a menţionat că prioritar pentru PSD este să aibă majoritate parlamentară, să menţină coaliţia cu ALDE, să aibă guvern şi să realizeze programul de guvernare. "Aici la Olt, vreau să fiu foarte sincer, toate problemele pe care le avem în partid, sigur sunt opinii, sunt păreri, sunt personalităţi foarte multe, le discutăm în partid şi eu fac şi pe această cale apel la unitate la toţi colegii, nu numai din judeţul Olt, din toată ţara, pentru că am promis în 2016, în campania electorală, am venit cu un program de guvernare bine articulat şi la această oră suntem în grafic, să spun aşa, cred că prioritatea noastră numărul unu şi până la urmă şi a României este să avem majoritate parlamentară, să menţinem coaliţia cu ALDE, să avem guvern şi să ducem la bun sfârşit tot ce am spus în 2016, adică programul nostru de guvernare. Sigur că sunt discuţii, păreri diferite, am spus mai înainte lucrul ăsta, dar vă spun ce cred eu, dacă ar fi să aleg, eu ştiu, între un om, o persoană, un coleg, un prieten şi România aş alege România. Aşa şi la partid. Dacă ar fi să aleg între un coleg, o persoană, un prieten şi PSD, aş alege PSD", a spus Paul Stănescu, potrivit Agerpres.