PMP se dezintegreaza. Multi sunt de parere ca din cauza lui Basescu

Intruncat Basescu nu ii mai reprezinta pe tineri si acesta este si creatorul statului paralel, chiar de Ziua Nationala a Tineretului, acestia au decis sa se alature tineretului PSD.

"Am vrut ca, de Ziua noastra nationala, vocea noastra, a tinerilor, sa se faca auzita. Am intrat si ne-am implicat in politica pentru ca interesele si drepturile tinerilor sa fie promovate. Nu am reusit sa facem foarte mult in acest sens in cadrul Partidului Miscarea Populara. De aceea, in mod firesc, ne-am indreptat catre PSD, partidul care pana acum a luat cele mai multe decizii in favoarea tinerilor si in care noile generatii au cele mai mari sanse de a accede in functiile publice. Vrem ca vocea noastra sa conteze, iar argumentele noastre sa fie auzite. Speram, credem si ne dorim sa avem un viitor cat de bun se poate in tara noastra. Locul nostru este in partidul in care putem construi, in care putem realiza cu adevarat ceva pentru tineri", a declarat Gabriel Popa, fostul presedinte al OTPMP, citat in comunicat.

Presedintele Organizatiei de Tineret a PSD, Gabriel Petrea, a apreciat gestul tinerilor care au ales sa faca parte din echipa social-democratilor. "Apreciem gestul colegilor nostri si suntem bucurosi sa aducem forte proaspete in organizatia noastra. Aceasta initiativa confirma practic perceptia ca PSD este cu adevarat partidul care ofera cea mai buna platforma de exprimare si promovare a tinerilor. Nu sunt vorbe mari. Cei mai multi tineri au fost pe listele PSD de la locale si de la parlamentare - atat ca numar, dar si ca pondere. De asemenea, in primul an de guvernare PSD, vedem ca pentru tineri s-au luat mai multe masuri decat in toata perioada guvernarii PNL - PDL, incepand de la programele de ucenicie si internship, pana la dublarea fondului de burse si transport gratuit pentru studenti, dar si RCA redus pentru tineri", a declarat Gabriel Petrea.