PSD ar fi perdut majoritatea in Parlament! Informatii de ultima ora

PSD are probleme uriase la Camera Deputatilor, acolo unde nu mai reuseste sa mobilizeze deputatii, iar ALDE si UDMR se opun frecvent unor proiecte importante. PSD a fost nevoit sa scoata de pe ordinea de zi Legea de aprobare a Directivei UE privitoare la spalarea banilor. Cei de la UDMR nu sunt de acord cu anumite prevederi ale legii, asa ca PSD s-a trezit in imposibilitatea de a strange 165 de voturi in Camera Deputatilor.

Cei de la UDMR nu sunt de acord cu modul in care a fost reglementata finantarea din partea asociatiilor si fundatiilor, UDMR avand ca principali donatori ai partidului tocmai astfel de formatiuni. In plus, nici cei de la ANAF nu sunt de acord cu legea, pentru ca datele rapoartele transmise de asociatii si fundatii se duc doar la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, iar cei de la ANAF isi doresc sa vina si la ei aceste date. In aceasta sesiune este a doua oara cand PSD ramane fara majoritate in Camera Deputatilor. Prima data s-a intamplat la Legea offshore, acolo unde ALDE s-a opus, iar cei de la PSD au fost nevoiti sa retraga legea si sa o retrimita la comisii.