Razvan Cuc bate cu pumnul in masa: "Astept asta pana in iunie!"

Ministrul Transporturilor Razvan Cuc i-a anuntat duminica pe directorul CNAIR Narcis Neaga si pe directorii Directiilor Regionale de Drumuri si Poduri ca asteapta o executie bugetara de 50% pana la sfarsitul lunii iunie si de 100%, la finalul anului. Ministrul a convocat o sedinta, la sediul ministerului, cu directorii, despre starea actuala a infrastructurii, masurile intreprinse pentru cresterea sigurantei in trafic si problemele intampinate in relatia cu constructorii.

"Nu pot sa fiu de acord ca ministerul sa dea socoteala pentru ceea ce dumneavoastra nu faceti. Cred ca dumneavoastra, in calitatea de directori DRDP, trebuie sa va mobilizati mai bine si sa rezolvati problemele care apar. Trebuie ca programul de birou sa il reduceti la minim si sa fiti prezenti pe santiere. I-am cerul domnului director general sa gaseasca o modalitatea in care sa va evalueze performantele cat mai des, iar cei care nu fac fata sa lase locul pentru cei competenti. Astfel, astept sa vad la dumneavoastra o executie bugetara de 50% pana la sfarsitul lunii iunie si 100%, la finalul anului. Singura dumneavoastra sustinere pentru functia pe care o ocupati este calitatea muncii prestate. Acum suntem in momentul in care nimeni din aceasta tara nu mai are rabdare. Toti romanii vor sa vada ca banii lor se duc si in drumuri si autostrazi de calitate. Cu totii ne dorim sa circulam prin tara mult mai repede. Iar anul acesta, avem banii necesari pentru investitii in infrastructura. Mai avem de asteptat doar aprobarea bugetului. Daca aveti probleme cu constructorii trebuie sa ni le spuneti. Este bine sa ne precizati si solutia si fiti siguri ca daca este una rapida si conform legii, o vom aplica. Trebuie sa intelegeti ca daca nu va faceti treaba, veti raspunde" a declarat Razvan Cuc, conform unui comunicat al institutiei.