Reactie furibunda! Serban Nicolae: Clasarea aia putea fi semnata si de...

Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat joi ca nu conteaza daca Augustin Lazar a semnat sau nu ordonanta de clasare din mapa procurorului general, important fiind faptul ca era vorba despre un dosar al lui Klaus Iohannis si ca aparea intr-un dosar de candidatura.

„Totul arata, la prima vedere, a aberatie. In realitate, era un comportament tipic al promovarilor in functiile inalte din Ministerul Public pe baza de aranjamente facute de cunoscatori. Nici nu conteaza daca era semnata ordonanta de clasare de Lazar Augustin, candidatul la functia de Procuror General, sau de alt procuror, pentru ca, daca ma intrebati pe mine, as fi tentat sa cred ca Lazar a sunat de la Alba-Iulia la Parchetul General, unde el lucrase ca procuror detasat mai multi ani inainte, si a rugat sa i se scoata din lucrarile mai vechi anumite lucrari. Nu cred ca nu stia cine semnase rezolutia intr-un dosar care trecuse si pe la Parchetul Curtii de Apel Alba-Iulia. Ideea era ca in acea ordonanta de clasare era vorba de Iohannis. Putea sa fie semnata si de procurorul Negulescu de la Ploiesti, important era ca era vorba de Iohannis si ca aparea intr-un dosar de candidatura", a declarat, joi, liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae.

Social-democratul a adaugat ca nu crede in corectitudinea alegerii lui Augustin Lazar ca procuror general. „Daca ma intrebati pe mine, cred ca nici nu era foarte important, putea sa fie acolo si o colectie de articole din ziarul Romania Libera din anul 1950, pentru ca decizia fusese deja luata si era doar o aparenta de legalitate, erau facute strict formal demersurile necesare prevazute de procedura, sa existe un CV, o declaratie de acceptare a candidaturii, un plan managerial in care putea fi scris orice, pentru ca in realitate decizia era deja luata si altcineva hotarase. Nu cred nicio secunda ca a fost o procedura corecta si ca Lazar s-a dovedit a fi cel mai potrivit pentru acest post", a aratat Nicolae.

Senatorul a precizat ca Lazar este „o rusine" si nu trebuia sa ajunga in fruntea Ministerului Public. „S-a dovedit, odata, cu preluarea functiei, ca a avut un comportament de toata jena, cu declaratii absolut aberante, necunoasterea unor elemente profesionale de baza. Nici acum nu cred ca dl Lazar nu stie ca procurorii apara interesul general al societatii, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, ca asta scrie in Constitutie cand e vorba de Ministerul Public. El are impresia ca este in slujba propriei institutii, ca procurorii isi deservesc propriile interese, ca sunt un fel de formula sindicala a unei caste si asa se si comporta. Am auzit la dl Lazar ca si practica europeana este ca procurorii si conducatorii din Parchete, din Ministerul Public, au dreptul si datoria sa semnaleze nu stiu ce lucruri. Procurorii nu au drepturi si datorii, au atributii, ar fi trebuit sa stie dupa 36 de ani de profesie. Lazar nu trebuia sa fie nicio secunda Procuror General al Romaniei, pentru ca este o rusine", a declarat Serban Nicolae.