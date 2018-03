SENAT: Amendamentele senatorilor pentru Legile Justitiei au primit aviz favorabil in Comisia Iordache

Comisia specială de modificare a legilor Justiţiei a dat, astăzi, raport de admitere pe cele trei Legi ale Justiţiei, după ce au fost dezbătute şi votate amendamentele depuse de senatori, urmând ca legile să intre la votul final din plenul Senatului, informează News.ro.

În urma amendamentelor depuse de senatori, legile Justiţiei nu au suferit modificări de fond faţă de forma adoptată de Camera Deputaţilor. Astfel, după ce amendamentele depuse de senatori au fost dezbătute şi votate, legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor a fost adoptată cu 12 voturi "pentru" şi 5 voturi "împotrivă" legea 304/2004 privind organizarea judiciară a primit raport de admitere, cu 12 voturi "pentru" şi cinci voturi "împotrivă".

De asemenea, legea 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a primit raport de admitere cu 11 voturi "pentru" şi cinci voturi "împotrivă".

Referitor la articolele prin care preşedintele României este exlcus din numirea conducerii ÎCCJ, senatorul PSD Eugen Nicolicea a spus: "După cum ştiţi, acest articol a fost declarat neconstituţional la sesizarea dumnevoastră (a PNL - n.r.), altfel nu am fi avut ocazia să discutăm (...) în considerentele respective se spune foarte clar că preşedintele nu are ce să caute aici, deci nu noi am spus, a spus-o CCR. (...) Dumneavostră, acum, instigaţi la nerespectarea a două decizii a CCR".

În replică, deputatul PNL Ioan Cupşa a susţinut că pot fi reexaminate şi modificate nu doar articolele declarate neconstituţionale de către CCR, ci şi cele care sunt legate, din punct de vedere funcţional, de cele neconstituţionale.