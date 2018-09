Senatul a adoptat tacit reducerea numarului de parlamentari la 300

Presedintele PMP, Eugen Tomac, a cerut ca initiativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300, adoptata tacit de Senat, sa fie votata si in Camera Deputatilor, apreciind ca actuala putere are "ocazia de a demonstra ca nu doar mimeaza preocuparea fata de respectarea vointei poporului".

"Senatul Romaniei a adoptat reducerea numarului de parlamentari la 300. Initiativa legislativa a PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300 a fost adoptata tacit de catre Senat. In plina campanie pentru un nou referendum, iata ca este posibil sa punem in aplicare rezultatul referendumului din 2009 privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Chiar daca tacit, chiar daca atat de tarziu", a scris Eugen Tomac pe Facebook. El a mai afirmat ca actuala Putere "are acum ocazia de a demonstra ca nu doar mimeaza preocuparea fata de respectarea vointei poporului exprimata prin referendum, ci chiar o face".

"Corect ar fi ca saptamana viitoare sa avem pe ordinea de zi, in plenul Camerei Deputatilor, aceasta initiativa legislativa pentru a da votul final pentru adoptarea acesteia. Abia atunci vor fi credibili in mesajele pe care le transmit zilele acestea referitoare la referendumul convocat pentru 6-7 octombrie", a conchis liderul PMP. La referendumul organizat in anul 2009, 77,78% dintre alegatori s-au pronuntat in favoarea Parlamentului unicameral, iar 88,84% au votat pentru reducerea numarului de parlamentari, prezenta fiind de 50,95%.