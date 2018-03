SONDAJE masluite! Cum arata cifrele in realitate si ce spune Pieleanu

Antena 3 a prezentat mai multe sondaje de opinie care prezinta numeroase neconcordante in comparatie cu cifrele reale. Cum arata ultimele cifre legate de politica din Romania.

Sondaj AVANGARDE

PSD - 44%

PNL - 26%

ALDE - 11%

USR - 6%

Sondaj SOCIOPOL

PSD - 34%

PNL - 33%

USR - 12%

ALDE - 5%

Sondaj IMAS

PNL - 29,4%

PSD - 28,6%

USR - 11,2%

ALDE - 10,6%

Marius Pieleanu, intrat in direct prin telefon, a spus ca "sub 33% PSD nu are cum sa scada". Oricum, dupa ce se va intampla la Congresul PSD, care este supranumit "Congresul Panarama", cifrele se vor schimba iar PSD va pierde in jur de 5 procente. PNL vor pierde si ei, de asemenea, 6 procente, iar ALDE vor castiga 5 procente. USR va ramane ca si acum, cu maxim 9%. Pentru luna martie, in opinia lui Marius Pieleanu, PSD va avea 35-40%, PNL va avea 19-25%, ALDE 15%, USR 9%.