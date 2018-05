Surse: Incepe raboiul in PSD! Mai multi baroni locali negociaza cu un fost lider

In PSD se agita spiritele si tot mai multi sunt cei care simt ca Liviu Dragnea va fi condamnat de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Surse citate de Romania TV arata ca baronii PSD au inceput deja sa isi caute o varianta de iesire, in cazul in care Liviu Dragnea va fi condamnat. Acestia discuta pe la colturi ca va trebui o miscare de impact, in asa fel incat PSD sa treaca cu bine peste o condamnare a lui Liviu Dragnea. In acest context, dupa ce Victor Ponta a fost achitat, tot mai multi baroni au inceput sa-l caute pe fostul lider al partidului si, mai mult sau mai putin direct, i-au propus sa revina la conducerea PSD, daca Dragnea va fi scos din joc de o noua condamnare. Chiar Victor Ponta a confirmat, indirect, discutiile cu baronii din PSD, afirmand ca imediat dupa achitare a inceput sa fie sunat de foarte multi dintre fostii colegi.

Gafele Vioricai Dancila nu ar fi intamplatoare! Cineva lucreaza din umbra la umilirea premierului: "Nu este in stare de nimic. E o marioneta". Victor Ponta ar fi declinat deja oferta baronilor PSD, carora le-a spus ca nu doreste o revenire in PSD si a explicat ca drumul sau politic este altul. Aceste zvonuri ar fi ajuns deja si la urechile lui Dragnea, cel care astepta verdictul judecatorilor, iar daca va scapa basma curata, in PSD va incepe macelul. Baronii care au incercat un joc pe cont propriu vor fi executati sumar de Liviu Dragnea, cel care va avea parte de o renastere politica, odata cu o eventuala achitare. Sentinta judecatorilor in dosarul lui Liviu Dragnea este asteptata pe data de 29 mai.