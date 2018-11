Tăriceanu, despre dosarul DNA: Cu bună ştiinţă au pus numai lucrurile ce duc la o anumită concluzie

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, joi, că nu are niciun mesaj de transmis colegilor referitor la dosarul DNA care îl vizează, dar le-a recomandat în special membrilor Comisiei juridice să îşi facă timp să îl citească.

"Cel mai bine ar fi cât mai mulţi dintre colegi, în special membrii Comisiei juridice, să îşi facă timp să citească, ceea ce fac şi eu, tocmai pentru a-şi putea forma o opinie cât mai completă, şi după aceea, sigur, fiecare nu ştiu ce va face. (...) Efortul pe care îl fac ca să studiez aceste documente îmi va da mie posibilitatea întâi să mă lămuresc în legătură cu acuzaţiile. Astăzi a fost şi avocatul meu, care va veni şi mâine. Şi eu voi face acelaşi efort, pentru că e un volum foarte mare de informaţii care trebuie parcurs şi referatul pe care l-a trimis DNA. Cu bună ştiinţă au pus numai lucrurile care duc la o anumită concluzie - şi anume concluzia clară că eu aş fi vinovat. Când eu stau şi citesc declaraţiile celor care au fost chemaţi ca martori, văd cu totul şi cu totul altceva", a afirmat Tăriceanu la Senat, citează Agerpres.

Întrebat dacă are un mesaj pentru senatori, Tăriceanu a răspuns: "Nu, nu am niciun mesaj. Sunt colegii mei. Eu nu sunt preşedintele lor, eu sunt preşedintele instituţiei care are un alt rol". El a precizat că joi a citit, alături de avocat, încă vreo sută de pagini din dosarul de la DNA, pe lângă cele aproximativ 80 pe care le-a studiat singur cu o zi în urmă.

"Sunt rânduri şterse. Sunt informaţii la care în mod normal ar fi trebuit să am acces. O să discut cu avocatul meu în legătură cu acest aspect. Ceea ce am citit azi sunt nişte declaraţii ale unor martori care sigur sunt chestionaţi în legătură cu ceea ce ştiu despre relaţiile şi activităţile pe care le-au desfăşurat în România, mai puţin în legătură strict cu persoana mea, ci cu aspecte care ţin de activităţile lor şi de informaţiile pe care le deţin în legătură cu perioada în care au făcut consultanţă, cum s-a desfăşurat şamd", a adăugat Tăriceanu.